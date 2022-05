iCulture Vandaag: dit was donderdag 26 mei 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 26 mei 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Op deze Hemelvaartsdag pakken we het ook op de iCulture-redactie wat rustiger aan. We doken in de voordelen van een always on-scherm en keken waar je je vakantiegeld goed aan kunt besteden. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Wanneer komt de iPhone 14? Eén model zou wel eens wat later kunnen komen, blijkt nu uit de geruchten.

Dit zijn de zes voordelen van een iPhone 14 met always on-scherm. Er zijn ook een paar nadelen.

De Tado Aircobediening heeft nu meer skills en werkt met ruim 500 airco’s en warmtepompen.

Deals

Tips en uitleg