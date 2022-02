Nog altijd druppelen er af en toe apps binnen die worden aangepast voor Apple Silicon. In januari werd er nog een beta van Dropbox voor Apple Silicon uitgebracht. Dergelijke aangepaste versies hebben meerdere voordelen, waardoor je deze als nieuwe Mac-gebruiker het beste kunt installeren. Logi Options+, de app waarmee je onder andere je muis kunt configureren, werkt nu beter samen met Apple Silicon Macs.



Logi Options+ voor Apple Silicon

Logi Options+ is de opvolger van de bestaande Logi Options-app. In Options+ is het design vernieuwd en zijn er nieuwe mogelijkheden. Met de app pas je aan wat de knoppen op je muis en toetsenbord doen. Je kan zelfs per apptype aangeven wat een knop moet doen. Zo kan een klik op de knop aan de zijkant bij een browser een andere functie hebben dan in een app voor videobellen.

De eerdere beta’s van Logi Options+ waren nog niet bijgewerkt voor Macs met Apple Silicon-chip, zoals de nieuwste MacBook Pro of de huidige 24-inch iMac. Hierdoor werkte de app via Rosetta 2, de tool die de Mac gebruikt om niet geoptimaliseerde software toch te kunnen draaien. Hoewel dit in veel gevallen prima werkt, werkt een bijgewerkte versie altijd beter. Ze zijn vaak sneller, verbruiken minder stroom en zijn over het algemeen daardoor prettiger in het gebruik.

Vanaf versie 0.90 is Logi Options+ geschikt voor Macs met Apple Silicon. Je hebt daar dus wel de beta voor nodig. Omdat het om een beta gaat, kunnen er nog wel wat foutjes in zitten. Gelukkig hoef je er niet veel moeite voor te doen. Je hoeft je nergens aan te melden of in te schrijven, want de beta van Logi Options+ voor Apple Silicon download je gewoon hier.