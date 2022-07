iCulture Vandaag: dit was maandag 11 juli 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 11 juli 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is de dag dat de publieke beta van iOS 16 beschikbaar kwam. En dat is goed nieuws voor mensen die nu alvast de vele nieuwe functies willen proberen die we de afgelopen weken hebben besproken. Ook kun je nu voor het eerst de publieke beta voor HomePods installeren. Weet je nog niet helemaal wat je moet doen om publieke beta’s te testen? Daar hebben we ook aangedacht, met een uitgebreide uitleg! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg