Onderzoek naar ‘long COVID’

Er zijn al meerdere onderzoeken uitgevoerd om te kijken of de Apple Watch en soortgelijke wearables de symptomen van COVID-19 kunnen detecteren. Een nieuw onderzoek gooit het echter over een andere boeg: daarmee is gekeken of het mogelijk is om de lange termijn-effecten van de ziekte te achterhalen. Dat blijkt inderdaad te kunnen. Onderzoekers van het Scripps Research Translational Institute in Californië richtten zich op zogenaamde ‘long COVID’.



Eerder ging hetzelfde team al met 37.000 gebruikers van een Apple Watch Fitbit en soortgelijke wearables aan de slag om symptomen te detecteren. Daarbij maakten ze gebruik van de MyDataHelps onderzoeksapp. In oktober vorig jaar dat data van de wearables in combinatie met symptomen die de mensen zelf vastleggen ertoe leidden dat er ziektegevallen correct konden worden gedetecteerd.

Inmiddels ligt het accent wat meer op de lange termijn-effecten. Daarbij bleek dat er bij COVID-patiënten een langere verandering in rusthartslag was dan bij andere virusinfecties. Ook zagen ze een drastische verandering in slaap en in aantal stappen per dag. Ongeveer 9 dagen nadat de deelnemers symptomen merkten, zakte hun hartslag. Daarna steeg de hartslag meer en bleef maandenlang verhoogd, terwijl dat bij andere ziekten niet het geval was. Gemiddeld duurde het 79 dagen om de rusthartslag weer op normaal niveau te krijgen. Bij mensen zonder COVID was dit slechts 4 dagen.

Slaap en fysieke activiteit hadden ook meer tijd nodig om op het oude niveau terug te komen. Bij een kleine groep van 14% bleef de hartslag meer dan 5 slagen per minuut hoger dan normaal. Pas na gemiddeld 133 dagen was de hartslag weer op het normale niveau.

Het onderzoek is hier te vinden, maar je kunt ook bij de New York Times meer lezen.