iCulture Vandaag: dit was woensdag 7 juli 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 7 juli 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Onder de huidige omstandigheden is het wat lastiger om je koffer in te pakken. Behalve onderbroeken en sokken moet je rekening houden met veel meer formaliteiten: een testuitslag, QR-code, Passenger Location Form en allerlei andere verplichtingen. Met apps om je koffer te pakken kun je je op veel meer manieren voorbereiden op de vakantie, door checklists te maken van alles wat je nog moet regelen. Ook vertellen we je vandaag wat de verschillen tussen Apple Private Relay en een VPN zijn, zodat je een bewuste keuze kunt maken. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Lees onze Fitbit Luxe review, een stijlvolle wearable die ook wel wat minpunten heeft.

Apps

Moeite met koffers inpakken? Deze apps voor koffer pakken helpen je met inpaklijsten en checklists.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ BackBlaze voor Mac: verbeterde thread count (van 30 naar 100), 80% reductie in client load, nieuw design en logo.