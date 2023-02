HomePod 2023 teardown bewijst: hij is beter te repareren

iFixit doet bij nieuwe Apple-producten vaak een teardown om te laten zien wat erin zit. Zo ook bij de tweede generatie HomePod, die sinds vorige week te koop is voor €349,-. In een video is te zien dat de 2023-versie erg lijkt op de originele HomePod. Apple heeft het design wel iets toegankelijker gemaakt voor reparatie, door minder plakmiddelen toe te passen. Bij de originele HomePod waren nog speciale snijgereedschappen nodig, maar dat hoeft nu niet meer. iFixit was blij verrast hoe gemakkelijk ze de HomePod 2023 open kregen. Wil je ‘m op een later moment zelf repareren of een onderdeel vervangen, dan moet dat mogelijk zijn.



Binnenin trof iFixit de S7-processor aan en de ledlampjes die het display bovenop verlichten. Er is ook een grote interne subwoofer, een bord voor de versterker, een heat sink, voeding en vijf tweeters. Zoals bekend waren dat er eerder zeven.

iFixit laat zien hoe de woofer beweegt, ook als het volume vrij laag staat. Ook demonstreren ze de temperatuur- en luchtvochtigheidssensor die zich aan de onderkant van de HomePod bevindt. Deze is identiek aan de sensor in de HomePod mini. In onze Homepod 2023-review kun je lezen over onze ervaringen met de geluidskwaliteit en de andere aanpassingen die Apple bij de tweede generatie heeft gedaan.

