Virtuele telelens in Halide

Op de iPhone Pro-modellen vind je een telefoto-lens met 3x optische zoom. Hiermee kun je 3x inzoomen om bijvoorbeeld een voorwerp van heel dichtbij te fotograferen. Denk aan een close-up van een insect of een bruikbare foto van een gebouw dat ver weg staat. Maar ja, dan heb je wel een Pro-model nodig en dat kost meer geld. Halide gaat mensen met een niet-geschikte iPhone nu een handje helpen door de telelens virtueel te maken. De functie heet Neural Telephoto en is te vinden in versie 2.11 van Halide.



Bij gebruik van digitale zoom worden de foto’s slechter van kwaliteit, omdat het aantal megapixels afneemt. Het resultaat is een foto met zichtbare pixels en een onscherp effect. Halide lost dit op door virtuele lenzen, die met behulp van machine learning zorgen dat je toch details blijft zien. Dit werkt op dezelfde manier als de macro-mode van Halide, die al langer bestaat.

De Neural Telephoto-functie werkt bij foto’s in HEIC- en JPEG-formaat, maar is ook te gebruiken voor niet-gezoomde RAW-bestanden. Standaard maakt Halide foto’s in RAW- en JPEG-formaat, zodat je nog kunt kiezen. Het resultaat is volgens de makers van de app veel beter dan 2x virtuele zoom. Maar om het te ervaren zul je wel moeten betalen: nieuwe gebruikers betalen een paar euro per maand of iets meer dan een tientje per jaar. Je kunt ook in één keer een ‘eeuwigdurende’ licentie nemen.