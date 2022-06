Hyundai en BYD gaan Apple’s autosleutel officieel ondersteunen via de Wallet-app. Daarmee stijgt het aantal fabrikanten naar vijf. Het blijkt uit een recent bijgewerkt configuratiebestand van Apple, waarin details over de NFC-functies zijn vastgelegd. Met CarKey kun je je auto ontgrendelen, op slot doen, de motor starten en meer. Je gebruik hiervoor de Wallet-app. Heb je een toestel met Ultra Wideband en iOS 15, dan kun je zelfs automatisch je auto ontgrendelen en op slot doen als je in de buurt komt met je iPhone.



BMW was de eerste automaker die in 2020 ondersteuning bood voor CarKey. Twee maanden geleden volgden Kia en Genesis (ook dat lekte al voortijdig uit via het configuratiebestand), terwijl de lijst nu is uitgebreid met Hyundai en BYD. Helemaal verrassend is het niet dat Hyundai er nu bij komt: het bedrijf is grootaandeelhouder van Kia, terwijl Genesis het luxemerk van Hyundai is. De bedrijven hebben dan ook nauwe banden.

BYD is een heel ander verhaal. Dit Chinese merk breidt zich sinds kort naar meer landen uit en is van plan om uitsluitend elektrische en plug-in hybrid voertuigen te maken. Specifieke modellen zijn nog niet bekend, maar er zijn al wel meerdere Hyundai-modellen die al met digitale autosleutels voor Android werkten.

Op deze pagina bij Apple kun je zien welke automodellen al met CarKey werken. Ze zijn te herkennen aan het sleutelsymbooltje vóór de naam.