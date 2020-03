Google I/O 2020 afgeblazen, wat doet Apple met WWDC?

Google I/O 2020 is afgelast

Google I/O 2020 werd al in januari aangekondigd, toen de zorgen over het coronavirus nog niet zo groot waren. Inmiddels ziet de situatie er wel anders uit: wereldwijd zijn er besmettingen en het advies is dan ook om minder te reizen en meer virtueel contact te hebben. Google heeft dan ook besloten om het fysieke gedeelte van Google I/O niet door te laten gaan. Het plan was om duizenden ontwikkelaars bijeen te brengen in het Shoreline Amphitheatre in Mountain View, tegenover het Googleplex hoofdkantoor. Mensen die tickets hadden gekocht krijgen hun geld teruggestort en staan automatisch op de lijst om volgend jaar bij I/O 2021 aanwezig te zijn. Google is nu “andere manieren aan het zoeken” voor Google I/O, zodat de ontwikkelaars toch in contact met elkaar kunnen komen. Maar wat dat betekent? Daarover is nog geen duidelijkheid. Uiteraard zijn wij erg benieuwd wat Apple gaat doen met WWDC en andere activiteiten, zoals de aanstaande aankondiging van nieuwe producten.



Apple: reisbeperking voor Italië en Korea

Apple heeft in ieder geval alweer twee maatregelen genomen: het reizen van medewerkers naar Italië en Korea wordt beperkt en er zullen meer virtuele vergaderingen plaatsvinden. Medewerkers mogen alleen naar deze landen voor “business-critical reasons” en verzoeken moeten worden goedgekeurd door iemand op het niveau van vice-president. Met bellen en videochatten wil Apple voorkomen dat er wordt gereisd. En iedereen die zich ziek voelt, moet hoesten of koorts heeft, moet thuisblijven totdat hij of zij volledig hersteld is. Verder raadt Apple aan om vaak handen te wassen en je gezicht niet aan te raken.

Verder heeft Apple in Italië winkels tijdelijk gesloten. Apple Oriocenter sluit dit weekend om de verspreiding van het virus tegen te gaan en afgelopen weekend waren de Apple Stores Il Leone, Fiordaliso en Carosello gesloten. Het heeft te maken met het feit dat alle winkelcentra in de provincies Bergamo, Lodi, Piacenza en Cremona op last van de overheid tijdens het weekend dicht moeten. In Milaan blijven de Apple Stores wel gewoon open.

Gaat WWDC nog wel door?

Voor WWDC 2020 heeft Apple nog geen officiële aankondiging gedaan. Vorig jaar werd de datum van het event half maart aangekondigd, dus we verwachten binnen nu en anderhalve week wel uitsluitsel. Er zijn meerdere mogelijkheden.

De kans is klein dat Apple WWDC 2020 helemaal afblaast, aangezien het een moment is om de roadmap voor het komende halfjaar en de nieuwe functies van iOS en andere software aan te kondigen. Dat zal Apple niet met een persbericht doen, maar het kan wel virtueel. Apple zou een kleine hoeveelheid gasten kunnen uitnodigen om live in de zaal te zitten, zodat er toch nog geklapt wordt. Ook zou Apple de keynote in het Steve Jobs Theater kunnen beperken tot eigen personeel of alleen Amerikaanse journalisten, die vooraf gescreend worden. De rest van de wereld kan dan via de livestream meekijken, zoals toch al gebeurt. Een keynote zonder publiek lijkt niet erg aannemelijk.

Gelukkig hoeft Apple zich over de genodigden voor de keynote nu nog geen zorgen te maken. De datum van de conferentie zelf wordt weliswaar in maart-april bekendgemaakt, maar de uitnodigingen voor de keynote worden pas tien dagen voor het evenement te worden verstuurd. Hopelijk ziet de situatie eind mei er een stuk florissanter uit.

Ook Apple-journalist Mark Gurman denkt dat een groot deel van WWDC dit jaar virtueel zal plaatsvinden.

Tick tock tick tock until WWDC is announced as virtual. My bet: U.S. press only keynote at Apple Park (if not online only) and developer sessions streamed. — Mark Gurman (@markgurman) March 3, 2020

Virtuele sessies voor ontwikkelaars

De technische sessies voor ontwikkelaars kunnen virtueel worden gedaan, zodat mensen via de Apple Developer-app kunnen meekijken. Dat gebeurt nu al, door de duizenden ontwikkelaars die zich geen ticket kunnen veroorloven of zijn uitgeloot. Het probleem is wel, dat het lastiger wordt om vragen te stellen. Veel ontwikkelaars vinden de persoonlijke contacten tijdens WWDC het meest waardevol. Het feit dat je aan Apple-engineers je programmeerprobleem kunt voorleggen, is niet te vervangen door een virtuele sessie. Alleen tijdens WWDC kun je zo nauw advies vragen aan Apple-engineers. De rest van het jaar kun je bugs indienen, maar is er voor de ontwikkelaars nauwelijks contact.

Eventueel zou Apple videochats met ontwikkelaars kunnen opzetten, of live Q&A-sessies waarin ontwikkelaars vragen kunnen stellen over een bepaalde functie.

Apple-journalist Jason Snell merkt op, dat WWDC steeds meer is veranderd in een openbaar evenement, dat je live kunt meebeleven via internet. De meeste sessies werden toch al live gestreamd en je kunt ze ook achteraf nog bekijken in de app.

Snell denkt dat WWDC 2020 wel eens een cultuurverschuiving bij Apple kan veroorzaken. Als Apple een systeem maakt waarmee ontwikkelaars makkelijker in contact komen met Apple-engineers, zonder naar WWDC te komen, dan kan dat later ook nog nuttig zijn. Apple zou nieuwe technologieën bijvoorbeeld gericht kunnen testen met een groep geïnteresseerde ontwikkelaars.

Er is echter wel een ander gevaar: als alles virtueel wordt en de sociale ontmoetingen tijdens WWDC wegvallen, dan wordt WWDC een doorsnee Apple media-evenement. Je hebt niet meer de mogelijkheid om je developervrienden te ontmoeten en na afloop op feestjes rond te hangen. Toch geldt dat maar voor een kleine groep. De meeste ontwikkelaars hebben nooit de kans om naar WWDC te gaan en hebben alleen maar virtuele contacten met andere ontwikkelaars.

Al met al lijkt afblazen van een fysiek evenement op dit moment de beste oplossing. Het zou jammer zijn als de sociale contacten voor een jaartje wegvallen, maar als dat de verspreiding van het virus voorkomt, is het de meest verstandige oplossing. De informatie over iOS 14 en nieuwe MacBooks krijgen we toch wel binnen.