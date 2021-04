Een getuige in de rechtszak tussen Apple en Epic Games zegt dat de hard- en software behoorlijk aangepast moet worden om alternatieve App Stores mogelijk te maken. Maar volgens anderen is het heel makkelijk.

Alternatieve app stores: (on)mogelijk?

Het klinkt vrij logisch dat Apple aanpassingen moet doen, dus de uitspraak van Dr. Daniel L. Rubinfeld is niet verrassend. Deze expert zegt dat Apple de “hardware en software opnieuw moet ontwerpen om de iPhone geschikt te maken voor alternatieve app store, en voor apps die niet onder Apple’s reviewrichtlijnen vallen”. De uitspraak werd op Twitter gedeeld door FOSS Patents-oprichter Florian Mueller, maar dat leverde een verhitte reactie op van Epic Games-oprichter Tim Sweeney. Apple zou in de toekomst via rechtszaken en instanties zoals de EU gedwongen kunnen worden om de distributie van iOS-apps open te zetten voor alternatieve app stores. Maar hoe makkelijk is dat?



FOSS Patents: “Heel moeilijk”

Volgens Mueller zijn er al methoden om apps buiten de App Store om te installeren, maar die zijn vrij omslachtig. Ontwikkelaars moeten een lijst van UDID’s (unieke device ID’s) vastleggen in hun app. Dat lukt als je als je te maken hebt met een beperkt groepje mensen die de app moeten testen. Maar voor wereldwijd beschikbaar stellen aan consumenten is het ondoenlijk. Daar komt bij dat Apple liever niet ziet dat ontwikkelaars UDID’s verzamelen. Vandaar dat ontwikkelaars en reclamemakers nu de IDFA (een ander nummer) moeten gebruiken. Voor een doorsnee consument is het opzoeken van de UDID een gedoe.

Apple expert: "would include a duty to redesign its hardware and software–[…]–to make the iPhone interoperable with alternative app stores" The software part would be very limited for sure, and the hardware part is inconceivable. Will be interesting to hear this expert in May — Florian Mueller (@FOSSpatents) April 14, 2021

Mueller schrijft in zijn blogposting:

Om de UDID te achterhalen moet de iPhone of iPad met een USB-kabel op een MacBook worden aangesloten en de iTunes-app worden geopend; de UDID moet worden gekopieerd en in een bericht aan de ontwikkelaar worden geplakt; de ontwikkelaar moet de UDID vervolgens in het app-pakket integreren. Dat is natuurlijk geen optie voor grootschalige distributie.

Epic: “Onzin, niet moeilijk

Epic-baas Tim Sweeney is het er echter niet mee eens: volgens hem heeft iOS al een mechanisme om apps via het web te installeren:

Dat is klinkklare onzin! iOS heeft al een mechanisme voor gebruikers om apps van het web te installeren – het Apple Enterprise Program. Alleen contractuele beperkingen verhinderen dat het wordt gebruikt voor de distributie van consumentensoftware.

Overigens heeft Apple nog een ander mechanisme dat goed werkt: TestFlight. Ontwikkelaars kunnen een linkje verspreiden op sociale media en iedereen die wil meedoen kan via TestFlight een betaversie van een app installeren. Er zitten wel wat beperkingen aan, maar die lijken arbitrair. Zo kunnen maar maximaal 10.000 mensen meedoen aan de test en verloopt de beta na 90 dagen. Het maximale aantal heeft niets te maken met hardwarebeperkingen: het was eerst 1.000, toen 2.000 en nu 10.000.

Dat de beta’s na 90 dagen verlopen is om te voorkomen dat mensen eindeloos met beta-apps blijven rondlopen. Maar als die beperkingen worden weggehaald en Apple een dergelijk mechanisme ook voor app stores van derden mogelijk maakt, is het denkbaar dat het vrij snel opgetuigd kan worden.

Mueller gebruikte in zijn app-projecten Microsoft AppCenter, voorheen HockeyApp. Dit was een populair alternatief voor TestFlight, totdat het werd overgenomen en opgedoekt door Microsoft. Apple dwong je daarbij om een lijst van UDID’s binnen de app zelf vast te leggen, maar dat is een beperking die ze elk moment zouden kunnen opheffen, vindt Mueller.

Een ander punt waar Mueller over struikelt zijn uitspraken van Apple-getuige James Malackowski. Die beweert dat de App Store in meer dan 250 Amerikaanse patenten en patentaanvragen wordt genoemd. Maar volgens Mueller is dat een loze uitspraak, aangezien het verwijzen naar de App Store niet meteen betekent dat de marktplaats beschermd wordt door patenten.

Op 3 mei gaat de rechtszaak tussen Epic Games en Apple van start en we zullen er dan ongetwijfeld nog meer over horen.