Epic’s account is opgeheven

Apple dreigde eerder al het ontwikkelaarsaccount van Epic Games op 28 augustus op te zeggen. Of ze dat daadwerkelijk zouden doen, bleef nog even de vraag omdat de rechter hierover nog een (versnelde) uitspraak moest doen. Apple wilde echter het besluit van de rechter niet afwachten en hakt nu zelf de knoop door. Wil je de games Fortnite of Infinity Blade alsnog spelen? Dan is het te hopen dat je de games nog op je toestel hebt staan, want ze zijn niet meer opnieuw te downloaden. Ook in-app aankopen voor Fortnite, Infinity Blade, enzovoorts zijn niet meer mogelijk. Ondertussen gaat het juridische gevecht tussen beide bedrijven gewoon verder.



Als je dit najaar van plan was naar een nieuwe iPhone over te stappen, kun je Fortnite niet meer downloaden door je iCloud-backup terug te zetten. Ook andere Epic-games zijn niet meer te downloaden.

Apple loopt hiermee ook een flink bedrag mis. Volgens de analisten van Sensor Tower is Fortnite op Apple-apparaten 159 miljoen keer gedownload en heeft de game $1,2 miljard opgeleverd. Daarvan is 30% naar Apple gegaan, zo’n $360 miljoen.

Apple bracht de volgende verklaring naar buiten:

We are disappointed that we have had to terminate the Epic Games account on the App Store. We have worked with the team at Epic Games for many years on their launches and releases. The court recommended that Epic comply with the App Store guidelines while their case moves forward, guidelines they’ve followed for the past decade until they created this situation. Epic has refused. Instead they repeatedly submit Fortnite updates designed to violate the guidelines of the App Store. This is not fair to all other developers on the App Store and is putting customers in the middle of their fight. We hope that we can work together again in the future, but unfortunately that is not possible today.

De Unreal Engine blijft gewoon beschikbaar en ook de games die ervan afhankelijke zijn zullen gewoon blijven werken. Dat komt omdat Unreal Engine via een apart developeraccount wordt uitgebracht. Datzelfde geldt voor Houseparty, een app die vorig jaar werd overgenomen en ook via een apart ontwikkelaarsaccount wordt uitgebracht.

Epic kan nu niet langer apps en updates uitbrengen. Heb je Fortnite voor iOS op je toestel staan, dan kun je het gewoon blijven spelen, maar updates komen niet meer uit. En zoals gezegd zijn in-app aankopen ook niet meer mogelijk, want die zijn gekoppeld aan het ontwikkelaarsaccount. Epic verwijst gebruikers naar Apple Support, waardoor dit overbelast raakte, meldt CNBC.

Epic heeft nog niet gereageerd op de gebeurtenis. Wel koos Apple ervoor om in de App Store uitgerekend vandaag uitgebreide reclame te maken voor Fortnite-concurrent PUBG Mobile. Die maakt overigens ook gebruik van de Unreal Engine. Epic CEO Tim Sweeney maakte er vandaag zelfs een grapje over.

While waiting for Apple to #FreeFortnite on iOS and Mac, here’s another awesome battle royale game powered by Unreal Engine! https://t.co/IZJL1YYUtv — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 28, 2020

Wat eraan voorafging

Op 13 augustus bracht Epic Games een update van de Fortnite-app uit, met directe betalingen voor virtuele aankopen. Daarmee omzeilden ze Apple’s betaalsysteem. Dit is verboden volgens de App Store-richtlijnen, waarna Apple de app binnen een paar uur verwijderde. Mensen die de game al hebben geïnstalleerd kunnen gewoon blijven spelen, maar Epic kan voorlopig geen updates uitbrengen. Ook Google verwijderde Fortnite uit de Play Store. Tegen beide bedrijven is Epic een rechtszaak gestart. Daarin beschuldigen ze Apple ervan monopolist te zijn en klagen ze over de 30% commissie voor in-app aankopen.

Epic startte rond dezelfde tijd een reclamecampagne om steun van het publiek te krijgen. Ze maakten daarvoor een parodie op de beroemde 1984-reclamespot. Ook kondigde Epic een speciaal toernooi aan, waar anti-Apple-prijzen te winnen zijn.

Op 17 augustus bleek dat Apple alle ontwikkelaarsaccounts van Epic wil intrekken op 28 augustus, ook die van Unreal Engine. Epic stapte daarna naar de rechter voor een snelle uitspraak om Apple tegen te houden. Documenten die bij de rechtbank werden gedeponeerd lieten de e-mailwisseling tussen beide bedrijven zien, waaruit bleek dat Epic de zaak en de bijbehorende marketingcampagne zorgvuldig had voorbereid. Uit de e-mails bleek ook dat Epic een eigen Epic Games Store op iOS wilde beginnen, met een eigen betaalsysteem. CEO Tim Sweeney suggereerde in juni al dat er binnen een paar maanden een Epic Games Store aan zat te komen. Apple steekt daar een stokje voor, omdat ze daarmee de 30% mislopen.

Meer over het Apple vs. Epic Games conflict lees je in een apart artikel.