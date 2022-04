Leden van het Europese Parlement willen meer duurzame producten die makkelijker te repareren zijn. Ook moet de garantietermijn van twee jaar omhoog. Maar gaan we dat ook terugzien in de prijzen van de producten?

Eerdere EU-voorstellen op het gebied eindigden nogal eens in een lachertje. Zo wordt er al meer dan tien jaar gesproken over één universele adapter voor smartphones terwijl we inmiddels meerdere varianten verder zijn en al bijna het tijdperk van de poortloze iPhone is aangebroken. Met de Verordening digitale diensten (Digital Services Act) en de Verordening Digitale Markten (Digital Markets Act) moet het een stuk sneller gaan. Zo hebben op 24 maart 2022 de vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de inhoud van de DMA, met onder andere de eis om iMessage open te stellen. Dit is vooral gericht op techbedrijven, maar ook op breder vlak wordt gekeken naar verbeteringen voor consumenten. Zo moet de huidige garantietermijn van 2 jaar voor sommige producten omhoog en moeten producten gemakkelijker te repareren zijn.



Langere garantie, vaker repareren

Minder consumeren en vaker iets laten repareren, dat is de inzet van de nieuwe regels die de EU heeft opgesteld. Volgens de EU wil 77% van de EU-burgers liever iets laten repareren dan een nieuwe kopen. Maar dat is lastig, want iets laten repareren is vaak niet zelf te doen en als je iemand ervoor moet inhuren lopen de kosten al snel op. Soms is het dan beter om het apparaat naar de vuilstort te brengen en een nieuwe te kopen. De EU wil er iets aan doen en heeft een Right to Repair-voorstel naar voren geschoven als een van de belangrijkste EU-initiatieven voor 2022. Producten moeten langer meegaan en gemakkelijker te repareren zijn. De labels op producten moeten meer informatie bevatten en er zal een langere garantietermijnen gelden als het aan de EU ligt.

Een aanstaand voorstel van de Europese Commissie werd vorige week met 509 stemmen voor en 3 tegen gesteund (er waren 13 onthoudingen). Consumenten moeten gratis toegang krijgen tot informatie over reparatie en onderhoud. Bij digitale producten moeten software-updates terug te draaien zijn en ze mogen bijvoorbeeld niet leiden tot verminderde performance. Ze moeten een minimale periode beschikbaar zijn en consumenten moeten bij aankoop al duidelijkheid hebben over de beschikbaarheid van updates. Obstakels die het repareren moeilijk maken zullen als “oneerlijke handelspraktijken” worden gezien en zijn verboden onder EU-wetgeving.

Hoe scoort Apple?

Wat duurzaamheid betreft wordt Apple vaak geprezen, maar toch is er nog wel wat werk aan de winkel:

Zelf repareren : Dit is bij Apple nu vrijwel onmogelijk. Apple heeft (als zoethoudertje?) aangekondigd om het zelf repareren mogelijk te maken, maar sindsdien hebben we er niets meer van gehoord. Samsung en Google zijn er inmiddels ook op ingesprongen.

: Dit is bij Apple nu vrijwel onmogelijk. Apple heeft (als zoethoudertje?) aangekondigd om het zelf repareren mogelijk te maken, maar sindsdien hebben we er niets meer van gehoord. Samsung en Google zijn er inmiddels ook op ingesprongen. Updates terugdraaien : Dit is vrijwel niet mogelijk. Al snel na het verschijnen van nieuwe iOS-updates wordt de vorige versie niet meer digitaal gesigneerd, waardoor je niet kunt downgraden.

: Dit is vrijwel niet mogelijk. Al snel na het verschijnen van nieuwe iOS-updates wordt de vorige versie niet meer digitaal gesigneerd, waardoor je niet kunt downgraden. Verminderde performance : Apple raakte in 2017 in een affaire verstrikt door het bewust terugdraaien van de performance op de iPhone 6s, zonder gebruikers erover te informeren. Sindsdien is er wel een schakelaar (op het scherm Batterijconditie) aanwezig waarmee je de performance weer kunt opschroeven. Maar als het aan de EU ligt zou het eigenlijk omgekeerd moeten zijn: alleen lagere performance als je dit zelf inschakelt.

: Apple raakte in 2017 in een affaire verstrikt door het bewust terugdraaien van de performance op de iPhone 6s, zonder gebruikers erover te informeren. Sindsdien is er wel een schakelaar (op het scherm Batterijconditie) aanwezig waarmee je de performance weer kunt opschroeven. Maar als het aan de EU ligt zou het eigenlijk omgekeerd moeten zijn: alleen lagere performance als je dit zelf inschakelt. Langere garantie : Apple geeft nu twee jaar garantie en vindt dat je AppleCare+ moet afsluiten als je voor langere tijd garantie wil. Het is echter niet mogelijk om AppleCare+ te ‘stapelen’ waardoor je tot wel vijf jaar garantie op je toestel hebt. In de VS kun je wel de AppleCare+ dekking voor je Mac steeds met een jaar verlengen, ook na de eerste drie jaar dekking. Maar je doet dit uiteraard op eigen kosten.

: Apple geeft nu twee jaar garantie en vindt dat je AppleCare+ moet afsluiten als je voor langere tijd garantie wil. Het is echter niet mogelijk om AppleCare+ te ‘stapelen’ waardoor je tot wel vijf jaar garantie op je toestel hebt. In de VS kun je wel de AppleCare+ dekking voor je Mac steeds met een jaar verlengen, ook na de eerste drie jaar dekking. Maar je doet dit uiteraard op eigen kosten. Meer informatie op labels: Apple is een koning in het verzwijgen van details. Zo is er vaak niet bekend welke interne componenten zijn gebruikt en zijn we afhankelijk van bedrijven als iFixit om uit te pluizen of bepaalde onderdelen verwisselbaar zijn (en hoe dan). Samsung en Google hebben juist iFixit ingehuurd om te helpen bij het makkelijker zelf repareren van van producten. De kans is klein dat Apple dat ook doet. Naast de marketingpraat van “50% sneller dan vergelijkbare Intel-computers” zal Apple ook meer concrete informatie moeten geven.

Makkelijker je iPhone repareren en langer met je MacBook doen betekent ook dat er minder behoefte zal zijn aan nieuwe producten. We zijn benieuwd in welke mate Apple dit in de prijzen gaat verwerken. Het levert in ieder geval minder elektronisch afval op.

