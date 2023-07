We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Foundation (seizoen 2)

Het vervolg op het extreem dure sciencefiction-epos Foundation van Apple is vanaf dit weekend te streamen op Apple TV+. Seizoen 2 van Foundation speelt zich meer dan een eeuw na de finale van seizoen 1 af. De spanning in het hele sterrenstelsel neemt toe als de Cleons – een reeks genetische klonen gespeeld door Lee Pace, Terrence Mann en Cassian Bilton – zich beginnen te ontrafelen. Nieuwe castleden in seizoen 2 zijn Ben Daniels en Isabella Laughland.

Bekijken: Foundation

Nieuw bij Apple TV+: The Afterparty (seizoen 2)

Apple’s goed beoordeelde mysteriedrama The Afterparty krijgt dit weekend een vervolg op Apple TV Plus. Detective Danner (Tiffany Haddish), Aniq (Sam Richardson) en Zoë (Zoë Chao) nemen allemaal hun rol weer op in het tweede deel van The Afterparty. Nieuw dit seizoen zijn Zach Woods, Elizabeth Perkins, John Cho, Poppy Liu, Ken Jeong en Jack Whitehall. De eerste twee afleveringen van The Afterparty seizoen 2 zijn nu beschikbaar om te streamen op Apple TV+. De resterende 8 afleveringen verschijnen elke woensdag tot en met 6 september.

Bekijken: The Afterparty

The Secrets of Hillsong (seizoen 1)

Te zien bij: Disney+

Een docuserie die verder gaat dan de sensationele krantenkoppen en die een blik achter de schermen werpt op het langdurige patroon van Hillsong, dat zichzelf constant probeert te beschermen door wangedrag in de doofpot te stoppen.

The Beauty Queen of Jerusalem (seizoen 2)

Te zien bij: Netflix

In 1919 trouwt huishoudster Rosa met een winkelier die van een andere vrouw houdt. Een keuze die haar relatie met oudste dochter Luna decennialang beïnvloedt.

Bird Box Barcelona

Te zien bij: Netflix

Als je bekend bent met de thriller Bird Box met Sandra Bullock (wie niet?), zal het geen verrassing zijn dat Bird Box Barcelona een vergelijkbaar post-apocalyptisch verhaal vertelt. Maar dan in een heel andere omgeving. In deze Spaanstalige speelfilm met Mario Casas en Naila Schuberth zien we een vader met dochter door de verlaten straten van Barcelona navigeren. Ze moeten oogcontact met een mysterieuze buitenaardse kracht zien te vermijden. Dus ja, dat is zo’n beetje dezelfde verhaallijn als de Netflix-hit uit 2018 en de internationale kritieken zijn dan ook vrijwel hetzelfde: “Meer een uitgebreid rondje blindemannetje spelen dan een horrorfilm.” Maar toch, als je de eerdere film met plezier hebt gekeken, is dit ook wel je ding.

Too Hot To Handle (seizoen 5)

Te zien bij: Netflix

Knappe vrijgezellen ontmoeten elkaar aan de oevers van het paradijs. Maar om de ​​hoofdprijs van 100.000 dollar te winnen, zullen ze seks moeten opgeven.

Quarterback

Te zien bij: Netflix

Fans van American Football: opgelet. Deze documentaire op Netflix moet je zien. De serie van 8 afleveringen volgt de quarterbacks Marcus Mariota, Patrick Mahomes en Kirk Cousins terwijl ze moeten omgaan met de druk op en naast het veld in het seizoen 2022/23.

Full Circle

Te zien bij: HBO Max

Full Circle, het eerste tv-project van Oscarwinnaar Steven Soderbergh in zes jaar, wordt nu gestreamd op Max. Deze serie van zes afleveringen heeft veel A-listers in de hoofdrollen, waaronder Claire Danes, Timothy Olyphant, Zazie Beetz en Dennis Quaid. Alles draait om een onderzoek naar een mislukte ontvoering in New York City, waarbij lang verborgen geheimen aan het licht komen die meerdere personages met elkaar verbinden. Klassiek Soderbergh! De eerste twee afleveringen van Full Circle kunnen nu worden gestreamd op Max, de resterende vier afleveringen komen steeds per twee stuks beschikbaar op donderdag. Op 27 juli kun je dan de hele serie in één keer bingen.

Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York (seizoen 1 – aflevering 1)

Te zien bij: HBO Max

In het begin van de jaren ’90, met homofobie en haatmisdrijven die toenemen naarmate de AIDS-crisis verergert, aast een seriemoordenaar op homoseksuele mannen in New York City, waarbij hij infiltreert in het homo-uitgaansleven om zijn slachtoffers te vinden.

Do Not Hesitate

Te zien bij: HBO Max

Tijdens een vredesmissie in het Midden-Oosten komen drie jonge soldaten in de woestijn vast te zitten. Ze proberen het hoofd koel te houden maar de situatie escaleert als ze de tiener Khalil ontmoeten en hij niet meer wil vertrekken.

Project Greenlight

Te zien bij: HBO Max

Project Greenlight, de docuserie van HBO over het maken van films, is 20 jaar geleden voor het eerst uitgezonden en krijgt dit weekend een vervolg. Deze 2023-versie genaamd ‘Project Greenlight: A New Generation’ volgt mentoren Issa Rae, Kumail Nanjiani en Gina Prince-Bythewood. Ze proberen filmmaker Meko Winbush te helpen bij het regisseren van een ambitieuze sciencefiction thriller.

The Ritual Killer

Te zien bij: Amazon Prime Video

Lucas Boyd poogt de dood van zijn dochter een plaats te geven. Als rechercheur zit hij op het spoor van een seriemoordenaar die doodt volgens de muti, een stammenritueel. De zoektocht naar de dader eist zijn tol van de mentale gezondheid van Boyd. Hij schakelt de hulp in van de antropoloog Mackles, maar die verbergt een geheim.

The Summer I Turned Pretty (seizoen 2)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Amazon’s coming-of-age tienerromanserie The Summer I Turned Pretty is terug voor het tweede seizoen. De serie is gebaseerd op It’s Not Summer Without You, het tweede boek in de bestsellerserie van Jenny Han. We komen in het tweede seizoen meer te weten over het driehoeksdrama tussen Isabel “Belly” Conklin (Lola Tung) en broers Conrad (Christopher Briney) en Jeremiah (Gavin Casalegno). Je kunt de eerste 3 afleveringen nu bekijken en de resterende 5 verschijnen elke vrijdag op Prime Video.

What’s Love Got to do With It?

Te zien bij: Amazon Prime Video

Wanneer documentairemaker Zoe hoort dat haar jeugdvriend Kazim gekozen heeft voor een traditioneel gearrangeerd huwelijk, besluit ze hier een documentaire over te maken. Gaandeweg slaan de twijfels toe: volgen ze hun hart of hun hoofd?

Tino Martin – Live in Carré

Te zien bij: Videoland

Registratie van het concert van Tino Martin in Carré.

De Man uit Rome

Te zien bij: Pathé Thuis

De sceptische priester Filippo komt in opdracht van het Vaticaan naar een Limburgs grensdorp om een huilend Mariabeeld te onderzoeken. Aangetrokken door de zwijgelde Térèse, raakt Filippo verwikkeld in het verdriet van het dorp.

Spoiler Alert

Te zien bij: Pathé Thuis

Entertainment-journalist Michael en zijn partner, fotograaf Kit, hebben al veertien jaar een relatie. Michael hoopt dat zijn leven zich zal ontvouwen als een van zijn favoriete romantische komedies, maar dan slaat het noodlot toe.

