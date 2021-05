iCulture Vandaag: dit was woensdag 12 mei 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 12 mei 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag hebben we op iCulture de beste AirTag-tips voor je op een rij gezet. Misschien ontdek je nog een paar trucjes die je nog niet kende. Verder vandaag: gaat de pre-order van de Chipolo ONE Spot van start, laten we zien hoe je een Apple Watch-wijzerplaat kunt delen en lees je bij ons de beste iMessage-tips. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Met Picture in Picture op de iPhone kun je FaceTimen of een video kijken terwijl je andere apps gebruikt.

Met deze stappen kun je je eigen Apple Watch-wijzerplaat delen of andere downloaden en installeren.

Accessoires en devices

Ken jij al deze AirTag-tips al? We hebben alle tips die je moet weten voor je op een rij gezet, inclusief een paar pro-tips!

Apps

Met deze 15 iMessage-tips haal je alles uit de chatapp.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Sygic GPS-navigatie & Kaarten (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Deze navigatie-app is opnieuw ontworpen, met nieuwe schermen voor tijdens het rijden en de menu’s.