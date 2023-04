Storing in Apple Weer-app

Een paar dagen geleden was er ook al een storing bij de Weer-app, waardoor er helemaal geen gegevens opgehaald konden worden. Die storing zou inmiddels zijn opgelost, al heeft niet iedereen die ervaring. Heel wat Nederlandse Twitter-gebruikers hebben er juist nu last van. Het ophalen van data duurt langer dan je gewend bent en vooral bij het toevoegen van een nieuwe stad kan het een halve minuut of langer duren. Goed om te weten: niet iedereen heeft er last van.



Apple’s storingspagina voor iCloud meldt voor vandaag alleen problemen in Alaska, maar de werkelijkheid is anders. Het kan soms lang duren voordat je het weerbericht te zien krijgt. Da’s knap onhandig als je voor de paasdagen een dagje uit wilt plannen en gewoonlijk op deze app vertrouwt.

Gelukkig zijn er genoeg weerapps voor de iPhone die wel goed werken en de meeste mensen hebben ook wel één of meer alternatieven achter de hand.

Wat je zou kunnen proberen is om de Weer-app geforceerd af te sluiten en weer te starten, maar als het probleem aan de iCloud-kant zit, heeft dat weinig zin. Het feit dat er eerder ook al een iCloud-storing bij de Weer-app was, wekt de indruk dat Apple het achter de schermen niet goed voor elkaar heeft en dan zit er niets anders op dan afwachten en hopen dat de oorzaak snel wordt gedetecteerd.