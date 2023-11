Hoe vaak sta je met een baard of bril op de foto? En hoe vaak staat jouw partner boos of lachend op de foto? Met een speciale tool die je iPhone-camerarol kan analyseren, achterhaal je het. Amazing!

Telkens wanneer je een foto maakt met je iPhone, legt Apple met behulp van machine learning vast wat erop te zien is. Op die manier kun je bijvoorbeeld via de zoekfunctie foto’s van paarden en fietsen terugvinden. Maar er gebeurt nog veel meer. Al die kenmerken van foto’s worden vastgelegd in een SQLite database op het toestel. Met de speciale tool Apple Photos DB Explorer kun je die data in beeld brengen met grafieken. De app scant je foto’s naar metadata, bewerkt het en visualiseert het daarna. Je kunt per persoon zien wat de kenmerken van alle foto’s zijn. Staat de persoon altijd fronsend of boos op de foto? Is de persoon meestal fris geschoren of niet? En hoe zit het met de haarkleur?

Statistieken van je iPhone-foto’s

Wat je nodig hebt is een Mac met een gesynchroniseerde fotobibliotheek. Verder moeten er enkele personen bij zitten waaraan je een naam hebt toegewezen. Dit zorgt ervoor dat je de statistieken ook per persoon kunt bekijken. Na het installeren van de app op je Mac (Apple Silicon of Intel) pak je deze uit en volg je de instructies zoals gegeven op de GitHub-pagina. De app gaat vervolgens je fotobibliotheek scannen en laat in een browservenster de visualisaties zien. Je kunt dit ook als animatie bekijken, zodat je het aantal foto’s in de loop van de jaren ziet groeien.

Een heatmap van het aantal foto’s dat je per jaar hebt gemaakt.

Je krijgt een heatmap te zien van het aantal foto’s dat je per jaar hebt gemaakt. Daarbij kun je onderscheid maken tussen alle foto’s of alleen selfies. Veel interessanter is echter om in te zoomen op de foto’s van een specifieke persoon. Je ziet dan de haarkleur, huidtint, hoeveelheid gezichtshaar en gezichtsuitdrukking op de foto’s.

Sommige cijfers kunnen misschien wat vraagtekens oproepen. Bij foto’s van vrouwen zal er meestal sprake zijn van een gladgeschoren gezicht, maar hoe kan het toch dat er 27% foto’s met gezichtsbeharing zijn aangetroffen? Dat heeft ermee te maken dat er op die foto’s nog een andere persoon (meestal een man) te zien zal zijn. Dit kan ook wat invloed hebben op de haarkleur en huidtint: heb je vrienden met een lichtere of donkerder huid, dan lijkt het soms alsof het niet helemaal klopt.

Het is een leuke manier om je fotocollectie weer eens op een heel andere manier te bekijken. Probeer het zelf via https://github.com/lizdotsh/Apple-Photos-DB-Explorer/.

Via: @gvenk