Apple geeft je tijdens Black Friday een giftcard bij sommige producten. Heb je zo'n cadeaukaart van Apple gekregen, maar heb je geen idee wat je ermee moet? Wij geven je in dit artikel wat inspiratie. Ook kijken we of de giftcard wel een goede deal is.

Zoals inmiddels gebruikelijk is geworden geeft Apple dit jaar tijdens Black Friday 2020 weer cadeaukaarten weg. Deze krijg je bij aankoop van verschillende Apple-producten. Je kunt de cadeaukaart niet direct gebruiken bij de aankoop, dus je zult iets moeten verzinnen wat je nog meer zou willen hebben. Wij geven je wat inspiratie per product.

Let erop dat je een Apple cadeaukaart uitsluitend bij Apple kunt besteden, zowel online als in de fysieke Apple Store. De cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld.



Je krijgt een Apple Store-cadeaubon bij de volgende producten:

Check ook ons Apple Black Friday 2020 overzicht om te zien waar koopjes zijn voor de genoemde producten.

Bekijk ook Apple Black Friday Deals 2020: de beste koopjes! Black Friday 2020 betekent koopjes! Al de hele week zijn er mooie kortingen te vinden op Apple-producten en andere tech. In dit overzicht vind je de beste Apple Black Friday Deals 2020 bij Nederlandse winkels!

iPhone gekocht? Neem er een hoesje bij!

Dit jaar krijg je bij een iPhone 11, iPhone XR en iPhone SE een cadeaukaart. Deze heeft een waarde van €50 en laat dat nou net genoeg zijn voor een echt Apple-hoesje. De prijzen van Apple’s hoesjes voor deze toestellen variëren van €39 tot €49, afhankelijk van het materiaal en model. Je kunt bij Apple ook hoesjes van andere merken kopen, die vaak rond €40 kosten. Als je dit doet houd je nog een tientje over op de cadeaukaart.

Met deze tien euro kun je kiezen voor nóg meer bescherming met een (glazen) screen protector. Je moet dan een beetje bijbetalen, maar dan is je iPhone wel aan alle kanten beschermd tegen stoten, krassen en valpartijen.

Onze suggesties:

Bekijk de iPhone-accessoires op Apple’s website voor meer inspiratie en hoesjes van andere merken.

iPad gekocht? Probeer eens de Apple Pencil!

Eén van de beste accessoires voor de iPad is een Apple Pencil. Met geavanceerde sensoren kun je tekenen en schrijven als op papier.

Bij een iPad mini krijg je een cadeaukaart van €50.

Onze suggestie:

Ga je voor een iPad Pro, dan krijg je een cadeaukaart van €100.

Onze suggestie:

Bekijk ook Apple Pencil: wat is het en hoe werkt het? Met de Apple Pencil kun je nauwkeurig tekeningen en schetsen maken op recente iPads. Wat kun je verder allemaal met de Apple Pencil en hoe werkt hij precies?

Je kunt natuurlijk ook gaan voor een iPad beschermhoes of een Smart Keyboard. Alle iPad-accessoires vind je op de Apple-website.

Bescherm je MacBook in stijl met een leren Apple hoes

Bij aanschaf van een 16-inch MacBook Pro krijg je dit jaar ook een cadeaukaart. Deze levert €150 op en geeft je de mogelijkheid om een leuk accessoire te kopen. Een laptop neem je vaak mee en dat vraagt om een degelijke beschermhoes, maar je zou ook kunnen kiezen voor iets anders, zoals een setje AirPods.

Helaas is er dit jaar geen aanbieding op een MacBook Air of een 13-inch MacBook Pro. Je zult dus echt voor de duurste MacBook moeten kiezen. Vorig jaar kreeg je nog een cadeaubon van €200 bij een 13-inch MacBook Pro, maar dat is nu dus flink verlaagd naar €150 bij een 16-inch versie.

Apple verkoopt een zelfontworpen leren beschermhoes voor de 16-inch MacBook Pro. Deze kost €219, dus je moet nog zo’n €70 bijbetalen. De hoes is verkrijgbaar in zwart, middernachtblauw en zadelbruin.

Onze suggesties:

Het voordeel van AirPods is dat je hier ook weer een cadeaubon van €25 bij krijgt. Als je dat bij de andere cadeaubon optelt moet je dus eigenlijk nog maar €4 betalen voor de AirPods.

Heb je liever een ander accessoire, zoals een handige adapter? Kijk dan bij alle MacBook accessoires.

Is Apple’s giftcard een goede deal?

Met Apple’s giftcard krijg je in feite korting op je volgende aankoop. Is het een goede deal? Dat ligt er maar net aan welk product je koopt. Apple geeft de giftcard vooral bij de al wat langer bestaande producten, zoals de iPhone 11. Vaak kun je die goedkoper krijgen als je even goed zoekt. Het kan bovendien aantrekkelijker zijn om meteen direct korting te krijgen, dan te worden opgescheept met een giftcard voor accessoires die je misschien niet eens nodig hebt. Bij de Apple Watch Series 3 is de giftcard wél een goede deal, omdat je elders vrijwel hetzelfde betaalt.

Kijk goed of je wel iets anders zou willen kopen bij Apple en of je hiermee ook echt goedkoper uit bent. We zien in sommige gevallen lagere cadeaubonnen dan vorig jaar en Apple is sowieso niet altijd de goedkopere winkel vergeleken met electronicazaken.

