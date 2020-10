Met de TV-app van Apple kijk je naar het aanbod van films uit de iTunes Store, maar je kan ook bladeren door het aanbod van Disney+ en abonneren op een aantal Apple TV-kanalen. De app is ook de thuishaven van Apple’s eigen dienst Apple TV+, dat sinds vorig jaar november beschikbaar is. Sony is nu begonnen met de uitrol van de TV-app op een aantal modellen uit 2018, 2019 en 2020, zo maakt Sony bekend.



Apple TV-app op Sony tv’s

Vorig jaar oktober waren er al berichten dat Sony de app uitgebracht zou hebben, maar dat bleek achteraf niet het geval te zijn. Nu is het nieuws dus officieel. De uitrol is in Europa gestart voor de XH90-modellen. Deze modellen met Android TV zijn ook uitgerust met HomeKit en AirPlay 2, maar vanaf nu dus ook met Apple’s TV-app. De app is beschikbaar via een software-update voor de televisie, dus niet als aparte download uit de Google Play Store.

In de TV-app op Sony’s televisies kun je content kijken in 4K HDR met Dolby Atmos. Je kan je ook rechtstreeks voor Apple TV+ aanmelden via de app op je Sony smart-tv. De fabrikant belooft verder dat bepaalde modellen uit 2019 en de meeste modellen uit 2019 en 2020 de app later dit jaar krijgen. Heb je dus een recent model van de afgelopen twee jaar, dan is de kans groot dat de app ook daarvoor beschikbaar komt. Er is momenteel nog geen exacte lijst met modellen, los van de XH90-series.

Sinds voorjaar 2019 vind je de TV-app al op Samsung-tv’s en de app breidt zich langzaamaan uit naar meer tv-modellen. Ook werd de TV-app al uitgebreid naar Amazon Fire- en Roku-devices. De meest gebruikelijke manier via de TV-app te kijken is nog steeds via je iPhone, iPad, Mac of Apple TV. Voor meer informatie over de TV-app, lees je onze uitleg.