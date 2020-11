De Nederlandse CoronaMelder-app communiceert nu ook met buitenlandse corona-apps. Hierdoor kan je ook een waarschuwing krijgen als iemand uit een ander land besmet is geraakt en langere tijd bij je in de buurt geweest is.

Hoewel reizen naar het buitenland er de komende tijd vanwege het coronavirus nog niet in zit, heeft de overheid de Nederlandse CoronaMelder-app wel uitgebreid met werking voor het buitenland. Met de nieuwste versie werkt de app vanaf 30 november samen met achttien Europese landen. Dat is ook handig als je in een grensgebied woont.



CoronaMelder werkt met buitenlandse corona-apps

De samenwerking met buitenlandse corona-apps is het resultaat van een Europese samenwerking. De EU heeft hiervoor de Europese Federatieve Gateway Service (EFGS) opgezet. Hiervoor gebruiken de apps een gemeenschappelijke server in Luxemburg, waarmee de anonieme gegevens uitgewisseld worden. Op het gebied van privacy hanteren alle deelnemende apps dezelfde voorwaarden. Er worden geen locatiegegevens gedeeld, want alleen de anonieme codes worden tussen de verschillende apps uitgewisseld. De gegevens worden maximaal veertien dagen op de Europese server bewaard.

De Duitse Corona-Warn-App werkt bijvoorbeeld ook met dit systeem. Dat betekent dat als een Duitser met de corona-app op zijn of haar telefoon langdurig bij jou in de buurt geweest is, jij een melding van de CoronaMelder-app krijgt als de desbetreffende Duitser positief getest is en de codes deelt met de Duitse GGD. Je hebt dan dus alleen maar de Nederlandse CoronaMelder-app nodig. Je kunt ook apps uit andere landen installeren, maar dat is dankzij deze Europese samenwerking niet nodig. Andere landen die meedoen zijn Spanje, Italië, Polen, Denemarken en Ierland.

Alleen landen die gebruikmaken van een gedecentraliseerde app kunnen zich bij het Europese initiatief aansluiten. Daarbij worden de gegevens in de app zelf verwerkt. België heeft ook een gedecentraliseerde app, maar het is niet duidelijk of de Belgische CoronAlert-app ook samen gaat werken met apps uit andere landen. Op de Europese website lees je meer informatie.

De apps die meedoen maken gebruik van de corona-tools van Apple en Google. Hoe dat werkt lees je in onze uitleg.