Het idee van de AirPower leeft nog altijd door bij accessoiremakers. Terwijl Apple allang weer verder gegaan is en inmiddels de MagSafe Charger uitgebracht heeft, proberen bedrijven als Zens, Nomad en Belkin het originele idee van de AirPower alsnog uit te voeren. De Belkin Boost Charge TrueFreedom Pro-draadloze oplader is het nieuwste model.



Belkin TrueFreedom Pro draadloze oplader

De nieuwe Belkin-oplader heeft binnenin meerdere oplaadspoelen. In totaal zitten er 16 spoelen in, zodat het niet uitmaakt waar je je iPhone neerlegt. Je hoeft je iPhone of AirPods dus niet op een exact contactpunt te leggen, vandaar de naam TrueFreedom. De oplader kan twee apparaten tegelijkertijd opladen met een vermogen van maximaal 10W. De oplader werkt ook met hoesjes en heeft een LED-lampje die aangeeft of je iPhone goed opgeladen wordt.

De oplader is Qi-gecertificeerd en is geschikt voor alle iPhones met draadloos opladen. Belkin zegt in het persbericht dat de oplader wereldwijd beschikbaar komt voor $129,99. Hoeveel de prijs in euro’s wordt, is nog niet duidelijk. In Nederland hebben we nog geen winkel gezien waar de oplader te bestellen is.

Belkin UV-sterilisator met draadloze oplader

Belkin komt ook met een UV-sterilisator met ingebouwde draadloze oplader. Het is een soort bakje met UV-lampen. Je kan daar sleutels, pasjes en andere voorwerpen in leggen, maar ook je iPhone. De oplader heeft twee reinigingsmodi. De snelle modus dood binnen drie minuten 97% van de e.colibaterie en de grondige reinigingsmodus doodt binnen tien minuten tot 99,99% de bacteriën.

Bovenop kun je je iPhone draadloos opladen met een maximale snelheid die voor draadloos opladen geschikt is. De oplader werkt ook door de meeste hoesjes heen en is Qi-gecertificeerd. Bij de oplader zit een usb-a-naar-usb-c-kabel en 18W-oplader. Ook deze oplader komt wereldwijd beschikbaar voor een prijs van $79,99.

We schreven al eens eerder over ontsmetters met UV-licht van Mophie en MagBak.