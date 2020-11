iPhone-foto’s op je Windows-computer

De functie was al beschikbaar in iMazing voor Mac, maar heeft nu de overstap gemaakt naar de Windows-versie. Deze software bevat nu een tool om door je iPhone-foto’s te bladeren. Je kunt ze eventueel ook meteen downloaden. Na het aansluiten van je iPhone verschijnen de foto’s binnen enkele seconden op je Windows-computer. Daarbij krijg je ook meteen metadata voor foto’s en video’s te zien, zoals de locatie, gebruikte camera-instellingen en andere zogenaamde EXIF-informatie. Je hebt hier iMazing 2.13 voor Windows nodig. Alle details staan in een blogposting.



Je kunt je foto’s draadloos doorbladeren en naar wens schermvullend tonen. Ook kun je video’s meteen afspelen. In een video is te zien hoe het werkt. Na het aansluiten van je iPhone klik je op het foto’s-icoontje in iMazing. Na een seconde of tien kun je al door je foto’s bladeren. Is de bibliotheek eenmaal geladen, dan blader je zonder vertraging door alle foto’s.

Je kunt ook miniaturen naar je desktop slepen of erop dubbelklikken om het in meer detail te zien. Zo kun je ook foto’s van een Canon, Nikon of ander fototoestel bekijken. Verder kun je foto’s exporteren, bijvoorbeeld door ze allemaal te selecteren en op de Export-knop te klikken. Er zijn drie weergaven: Momenten, Raster en Lijst. Allemaal zijn ze voorzien van metadata.

Een alternatief is het overzetten van foto’s van iPhone naar Windows-pc, waarna je ze verder gaat bekijken en bewerken. Maar met deze tool hoeft dat niet. Je kunt ze gewoon op je iPhone laten staan en hebt geen dubbele foto’s op twee plekken staan. Ook zou je je foto’s via iCloud.com in de browser kunnen bekijken.

De nieuwe fototool is gratis voor gebruikers van iMazing 2. Ben je nog geen gebruiker, dan kun je de app downloaden en het proberen zonder dat je een account hoeft aan te maken. Op de Mac kun je het al langer gebruiken, maar de weergave Moments en Grid zijn alleen beschikbaar op macOS 10.12 en nieuwer. Dit heeft met performance te maken.

Overigens goed om te weten voor de macOS-gebruikers van iMazing: de laatste versie is volledig compatibel met macOS Big Sur en werkt ook al voor de nieuwe Macbooks met Apple Silicon chips (in compatibiliteitsmodus). Een volledig geoptimaliseerde versie wordt snel verwacht.

