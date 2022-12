Ambitieuze GPU voor iPhone 14 Pro

Dat schrijft The Information op basis van interne bronnen. De Apple-engineers waren “te ambitieus” wat betreft de nieuwe functies van de grafische processor. Dit zorgde voor een onverwacht hoog energieverbruik, waardoor de batterijduur en het thermische warmtebeheer in het gedrang kwam.



The Information sprak met meerdere bronnen die de informatie uit eerste hand hebben. Apple zou de problemen met de GPU pas relatief laat in het ontwikkeltraject hebben ontdekt. Daardoor moest in allerijl worden teruggegrepen op de GPU van vorig jaar. Het verklaart waarom de iPhone 14 Pro nauwelijks verbeteringen laat zien in grafische performance, in vergelijking met eerdere iPhone -generaties. Een van de functies die het extreme energieverbruik veroorzaakte was ray tracing, een techniek die zorgt voor een hogere mate van realisme in games.

Het zou niet eerder zijn voorgekomen in chipontwikkeling van Apple, dat er op zo’n laat moment moest worden teruggegrepen op een noodoplossing. Apple nam meteen maatregelen: het processorteam werd gereorganiseerd en enkele managers werden van het project gehaald. Daarbij moesten ook enkele belangrijke figuren het veld ruimen die eerder een cruciale rol hadden gespeeld in de chipontwikkeling van Apple. Het chipdesignteam zou de afgelopen jaren al vaker te maken hebben gekregen met verlies van medewerkers, die overstapten naar andere techbedrijven in Silicon Valley. Dat leidde ook tot onderlinge afgunst en onenigheden. Apple’s CPU-topdesigner Gerard Williams III vertrok om zijn eigen startup op te richten (Nuvia, 2019). Hij werd vervangen door Mike Filippo, maar die lag niet goed in de groep van engineers en vertrok naar Microsoft. Een vervangende topdesigner is nog niet gevonden.