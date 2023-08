iPhone als duikcomputer

De iPhone wordt een onderwatercamera en een duikcomputer als je deze forse hoes aanschaft. Hij is gemaakt door Huish Outdoors en sluit je iPhone volledig af. Met speciale sensoren kun je toch nog de iPhone bedienen. Je kunt tot 60 meter diep gaan met de Oceanic+ Dive Housing en de ingebouwde vacuümpomp zorgt dat de lucht wordt verwijderd voordat je in het diepe duikt. Het werkt met bijna elk model iPhone, zelfs met de iPhone SE.



Voor $489,95 haal je deze speciale hoes voor je iPhone in huis. Vanaf eind september worden de eerste exemplaren geleverd, die overigens pas werken nadat je de interne batterij hebt opgeladen. Na 45 minuten laden via usb-c gaat hij een week lang mee tijdens het duiken. De hoes staat via Bluetooth in verbinding met de iPhone en beschikt over vijf fysieke knoppen aan de buitenkant waarmee je de diepte- en temperatuursensoren kunt gebruiken en data naar de iPhone kunt laten sturen.

Je maakt de behuizing op allerlei manieren vast, zodat het werkt met meerdere fotoaccessoires voor onder water. Maar daarmee ben je niet klaar, want om het maximale eruit te halen heb je ook de Oceanic+ app nodig. Deze maakt van je iPhone een duikcomputer en is ook op de Apple Watch te gebruiken. In de app krijg je een speciale duikinterface te zien, die de temperatuur en diepte toont tijdens het duiken. Je krijgt meldingen over de snelheid van stijgen en hebt een timer wanneer je een veiligheidsstop moet maken. Je duikgegevens worden bewaard in een logboek, waarin je ook de foto’s en video’s kunt zien die je tijdens de activiteit gemaakt hebt. De foto’s krijgen optioneel een overlay met duikinformatie.

Betaal je niet voor de app, dan kun je de behuizing gewoon gebruiken voor het maken van foto’s. Deze worden automatisch voorzien van een kleurcorrectie, om de blauwe zweem te compenseren. Je kunt foto’s maken in RAW en gecomprimeerd formaat. Meer info is te vinden bij Oceanic+. De behuizing zal voorlopig alleen in Noord-Amerika worden verkocht, dus duikliefhebbers die er eentje willen hebben (en het geld ervoor over hebben) zullen een ticket moeten boeken of een lokale vriend of kennis moeten inschakelen.

Wil je liever met de Apple Watch Ultra duiken, dan heb je gelukkig geen speciale hoes nodig. Als je niet te diep gaat heb je aan de gratis Diepte-app voldoende.