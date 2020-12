Het prototype moet voor 2015 zijn gemaakt, nog voordat Apple aankondigde met een eigen smartwatch bezig te zijn. Het draait op een pre-release versie van watchOS. Volgens het Twitter-account Apple Demo zijn ze afkomstig van een onbekende bron. Het prototype werkt echter en je kunt de software opstarten. Ook zijn er allerlei extra instellingen aanwezig, die bij de ontwikkeling van de Apple Watch nodig waren. Opvallend is dat dit vroege prototype niet beschikt over een Digital Crown. Er zijn wel twee knoppen aan de linkerkant aanwezig en een extra knop op de behuizing.



De software die erop draait dateert nog van voor watchOS 1.0. Verder is leuk om te weten dat er een verwijzing wordt gemaakt naar de Apple Lisa-computer uit de jaren tachtig. Er wordt zelfs een Lisa Simpson-afbeelding gebruikt als appicoon voor de zogenaamde ‘Lisa Tester’ Er is een ‘Springboard zoom’-app aanwezig, die op een interactieve manier laat zien wat je met watchOS kunt doen.

Prototype Apple Watch with Security Case runs an Internal Pre-WatchOS 1.0 build, complete with internal testing apps and development settings. It’s extremely amazing that something like this could still exist; without having been destroyed. #appleinternal pic.twitter.com/WDTWP0NpIp — Apple Demo (@AppleDemoYT) December 27, 2020

Dat dit Apple Watch-prototype in een speciale behuizing zit, is op zich niet bijzonder. Apple doet dat wel vaker bij nieuwe hardware, om te voorkomen dat medewerkers zien hoe het uiteindelijke product eruit komt te zien. Er kan dan al wel getest worden door de software-engineers, terwijl de designers en hardware-engineers nog met de fysieke eigenschappen bezig zijn, zoals de plaatsing van knoppen.

Het testen van nieuwe producten in een speciale behuizing is Apple ook wel eens opgebroken. Toen de iPhone 4 in 2010 uit kwam, was er onvoldoende getest met het uiteindelijke apparaat dat voorzien was van een stalen band. Toen de eerste klanten ermee gingen bellen bleek dat het vasthouden van de metalen rand ertoe leidde dat telefoongesprekken wegvielen. Het eindigde in Antennagate. Bij de Apple Watch is dat gelukkig niet gebeurd: de behuizing bleek geen problemen op te leveren en mensen bleken geen huidirritatie te krijgen van de materialen. Ook de knoppen bleken op dezelfde plek zitten, al heeft Apple de functie ervan wel een paar keer veranderd. Zo was de platte zijknop eerst bedoeld om snel de contactenlijst te tonen. Later werd dit een knop om je favoriete apps terug te vinden via het dock.