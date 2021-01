Vind jij het vervelend dat al je vrienden op verschillende chatapps zitten? Beeper is een nieuwe app die maar liefst vijftien chatapps combineert. Met de app is het zelfs mogelijk om iMessage te gebruiken op Android of Windows, al is hier wel een trucje voor nodig.

Als je vrienden overgestapt zijn van WhatsApp naar Signal of juist naar Telegram, kan het vervelend zijn dat je moet wisselen tussen meerdere chatapps. Er zijn al allerlei oplossingen die meerdere diensten combineren. Zo schreven we al eens over Franz voor de Mac, waarmee je onder andere kon chatten via WhatsApp, Telegram, Skype en meer. Beeper is een nieuwe app die iets soortgelijks doet, maar daar ook nog iMessage aan toevoegt. De app is onder andere gemaakt door Eric Migicovsky, de oprichter van Pebble.



Beeper combineert 15 chatapps

Of je nu gebruikmaakt van WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal of Skype, met Beeper is het mogelijk om vanuit één app naar al je contacten in deze diensten te chatten. De app moet beschikbaar komen voor iOS, Android, macOS, Windows en Linux, al moet je voorlopig nog wel je e-mailadres opgeven om toegang te krijgen. De app draait op de open source protocol Matrix, die ervoor zorgt dat Beeper verbinding maakt met de chatdiensten. Het gebruik van de app is dan ook niet gratis, want je betaalt hier $10 per maand voor.

De app heeft een vrij standaard interface en met de zoekfunctie kan je door al je chatapps zoeken. Er is een universele inbox, maar je kan ook filters gebruiken om sneller te vinden wat je zoekt.

Ook met iMessage op Windows en Android

Het bijzondere van Beeper is dat het de makers via een omweg gelukt is om iMessage te ondersteunen. iMessage is doorgaans alleen beschikbaar op Apple-apparaten via Apple’s eigen Berichten-app. De ontwikkelaars moesten dus op zoek naar een creatieve manier om het toch werkend te krijgen op Android, Windows en Linux. Je hebt namelijk een Mac nodig die fungeert als hub, zodat je op je andere toestel verbinding kan maken met iMessage. Deze Mac moet dus altijd ingeschakeld zijn en in verbinding staan met het internet. Heb je geen Mac tot je beschikking, dan hebben de makers daar ook aan gedacht. Eric Migicovsky belooft dat ze elke Beeper-gebruiker een oude iPhone met jailbreak toesturen om de verbinding met iMessage mogelijk te maken.

Al eerder schreven we over een tool die iMessage geschikt maakt voor Android, genaamd AirMessage. Deze app maakt gebruik van een soortgelijke manier, waarbij de Mac de server is voor je iMessage-chats.

Zou je Beeper wel willen proberen? Via de website van de dienst kan je toegang vragen door je e-mailadres achter te laten.