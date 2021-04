Uit een bijgewerkte handleiding over de Secure Enclave van Apple blijkt dat een onderdeel van de chip een verbeterde beveiliging gekregen heeft. Het is uniek dat Apple oudere chips nog verder verbetert.

Gevoelige informatie zoals je vingerafdruk of je gezichtsscan van Face ID, worden veilig opgeslagen in de Secure Enclave van je Apple-device. Naast deze gegevens wordt hier ook data van Apple Pay en wachtwoorden bewaard. Apple heeft een uitgebreide handleiding met achtergrondinfo over deze chip en Twitter-gebruiker Andre Pantyukhin ontdekte dat Apple op die pagina in februari nieuwe informatie toegevoegd heeft. Daar is namelijk te lezen dat de A12, A13, S4 en S5-chips een nieuwe generatie Secure Storage Companent hebben gekregen.



Secure Enclave in oudere chips verbeterd

Op de pagina staat een tabel met daarin welke chips welke generatie van de Secure Storage Component bevatten. Dit onderdeel slaat alle gegevens van de Secure Enclave veilig op. De tweede generatie van dit onderdeel zit in de A12, A13, S4 en S5-chips in Apple-producten die in het najaar van 2020 zijn uitgebracht, zo is te lezen op Apple’s pagina.

Dat betekent dat de iPad 2020 (A12), Apple Watch SE (S5) en HomePod mini (S5) deze tweede generatie Secure Storage Component hebben. Opvallend is dat Apple ook spreekt over de A13- en S4-chips, maar Apple heeft eind 2020 helemaal geen producten uitgebracht waar deze chips in zitten. De S4 werd alleen gebruikt in de Apple Watch Series 4, die eind 2019 vervangen is door de Apple Watch Series 5 en sindsdien ook niet meer geproduceerd wordt. De A13-chip zagen we het laatste in de iPhone SE 2020. Deze verscheen in april 2020.

Uit het document blijkt dat producten die eerder verschenen, maar nog wel met deze chips geproduceerd worden, niet de tweede generatie Secure Storage Component hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor de iPhone XR en iPad mini 2019 en de iPhone 11. Het geldt dus alleen voor producten die Apple in het najaar van 2020 uitbracht.

Dit is er verbeterd

In Apple’s securitydocument legt het bedrijf uit wat er verbeterd is. Daarin staat dat de tweede generatie zogenaamde counter lockboxes heeft. Het lijkt erop dat Apple daarmee de werking van GrayKey-apparaten wil blokkeren. Daarmee kunnen hackers inbreken in het toestel, zonder de toegangscode nodig te hebben.

De nieuwste chips van de huidige modellen hebben allemaal de tweede generatie Secure Storage Component. Het gaat dan om de A14, S6 en M1-chips.