iCulture Vandaag: dit was maandag 12 april 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 12 april 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag werpen we een blik op de geruchten rondom het 120Hz-scherm van de iPhone 13. Wat zijn eigenlijk de voordelen van zo’n scherm voor de iPhone? Verder leggen we je uit waarom de App Store eigenlijk niet zo veilig is als Apple zegt en wat Apple daaraan kan doen. Om het af te maken hebben we ook nog twee geruchten over aankomende Apple-producten. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

HERE WeGo Kaarten & Navigatie (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Compleet nieuw design voor deze navigatie-app.