iCulture Vandaag: dit was woensdag 11 november 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 11 november 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is de dag voor de release van Big Sur en de dag na de november-keynote. Logisch dus dat we extra aandacht besteden aan de eerstvolgende grote Mac-update en de nieuwe Macs met M1-processor. We vertellen je wat de voor- en nadelen van Apple Silicon M1 zijn en hoe je je kunt voorbereiden op macOS Big Sur. Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Kies je een Mac met Intel-chip of Apple Silicon M1-chip? Wij helpen je bij de keuze.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CARROT Weather (€5,49, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - CARROT Weather is geoptimaliseerd voor de schermen van de nieuwe iPhones. Ook zijn er nu witte en systeem-achtergrondkleuren voor de Snark, Forecast, Hourly en Daily widgets. Plus nog veel meer.

+ , iOS 12.0+) - CARROT Weather is geoptimaliseerd voor de schermen van de nieuwe iPhones. Ook zijn er nu witte en systeem-achtergrondkleuren voor de Snark, Forecast, Hourly en Daily widgets. Plus nog veel meer. My Vodafone (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - My Vodafone heeft nu een donkere modus voor iOS 13 en 14.

Nanoleaf Smarter Series (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Nanoleaf Smarter Series introduceert nu de Nanoleaf Essentials, die rekening houdt met je bioritme.

TestFlight (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.0+) - Nu automatische updates voor TestFlight.