‘Gratis Apple TV+ wordt verlengd tot februari 2021’

Als je vorig jaar september een nieuwe Apple-product hebt gekocht, behoor je tot de eerste groep mensen die gratis een jaar lang naar Apple TV+ kon kijken. Voor die groep mensen zou het gratis jaar eigenlijk eindigen op 31 oktober, maar je kunt gelukkig nog blijven doorkijken, meldt 9to5Mac. Apple gaat de gratis periode verlengen. De komenden dagen gaat Apple gebruiker hierover informeren via e-mail. Mensen die per maand of per jaar betalen voor Apple TV+ krijgen een iTunes-tegoed. Alles gaat automatisch, dus je hoeft zelf geen actie te ondernemen.



Begon je je gratis jaar tussen 1 november 2019 en 31 januari 2020, dan kun je gratis blijven kijken tot eind februari. Dat betekent dus drie maanden extra. Als je in maart of daarna abonnee werd, dan verandert er niets. Betalende gebruikers krijgen een tegoed, ter grootte van €4,99 per maand. Dit kun je besteden in de iTunes Store, bijvoorbeeld voor een huur- of koopfilm of voor extra iCloud-opslag. Je krijgt ook tegoed als je later dit jaar een Apple One-bundel afsluit.

Heb je nog niet eerder een gratis jaar Apple TV+ gekeken, dan kun je nog steeds hiervan gebruik maken. Bij aankoop van een iPhone, iPad, Mac, Apple TV of iPod touch krijg je ook nu nog een jaar gratis toegang tot Apple TV+. Dit kun je tussen maximaal 6 gezinsleden delen. Je kan niet meermaals profiteren van het gratis jaar. Het maximale wat je er nu nog uit kunt halen zijn die extra drie maanden.