Hoe heb jij je thuiswerkplek ingericht? Is het helemaal in een strakke en minimalistische Apple-stijl, of zit je gewoon aan de keukentafel? In deze serie stellen we een aantal thuiswerkplekken van iCulture-lezers en -medewerkers aan je voor.

De thuiswerkplek van Patrick Gelenne

Patrick is een kersverse Mac-gebruiker, maar helemaal over is hij nog niet. Dat mag de pret niet drukken, want deze week bespreken we Patricks thuiswerkplek! In het dagelijks leven is hij vrachtwagenchauffeur en is hij dus veel van huis. Hoewel Patrick niet vanuit huis werkt denken we toch dat áls hij het zou doen, het hem gegarandeerd lukt met deze set-up.

Patrick zegt in zijn mail aan iCulture dat hij pas een paar maanden geleden de overstap naar Mac heeft gemaakt. Hij gebruikte eerst een alles-in-één desktop van HP, maar heeft dat nu vervangen met een 13-inch MacBook Pro uit 2019. Onderweg neemt hij nog wel zijn 17-inch laptop van Acer mee om films te kijken. Begrijpelijk, want die 4 inch extra maakt toch een behoorlijk verschil voor een film.

Ik ben pas twee maanden geleden overgestapt van een Windows-pc (een HP All-in One Desktop). Meer uit nieuwsgierigheid, omdat ik ook wel eens een Mac wou proberen. In het begin was het wel wat aanpassingen doorvoeren, maar nu zeg ik: nooit meer Windows!

Thuis koppelt Patrick zijn MacBook Pro aan een externe monitor van Samsung. Het gaat om een 34-inch UltraWide scherm met Thunderbolt-aansluiting (C34J79X). Om gemakkelijk wat extra poorten te kunnen gebruiken staat er ook een CalDigit TS3 Plus Dockingstation op het bureau.

Hoewel de Mac nieuw is voor hem maakt hij wel al gebruik van één van de handigste Mac-functies: Time Machine. Voor deze backup-methode heeft Patrick een externe USB-schijf met 2TB van LaCie. Voor extra opslag om gewoon te gebruiken heeft ‘ie een G-Drive met Thunderbolt 3-aansluiting. Deze kan maar liefst 4TB aan bestanden opslaan.

Daarbovenop komen nog 8 andere schijven van WD en LaCie die samen goed zijn voor nog eens 20TB opslag. Hoe hij alles van stroom voorziet? Nou, met vier stekkerblokken met in totaal 28 stopcontacten.

We noemden het al even, maar Patrick kijkt tijdens zijn rusturen dus graag films. Hiervoor heeft hij thuis een Apple SuperDrive staan om cd’s en dvd’s mee te branden. Om onder andere naar de films te luisteren gebruikt hij de Marshall Mid Bluetooth-koptelefoon en een Aftershokz Air.

