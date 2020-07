Hoe heb jij je thuiswerkplek ingericht? Is het helemaal in een strakke en minimalistische Apple-stijl, of zit je gewoon aan de keukentafel? In deze serie stellen we een aantal thuiswerkplekken van iCulture-lezers en -medewerkers aan je voor.

De thuiswerkplek van Harry Coomans

Deze week bespreken we de thuiswerkplek van Harry Coomans. Deze iCulture-lezer uit Tilburg werkt in het dagelijks leven als servicedeskmedewerker. Hiervoor gebruikt hij twee schermen en dat heeft hij thuis ook. Voor Harry hoeft het niet allemaal het nieuwste te zijn; als het maar goed werkt. Hij richt dan ook graag zijn huis in met Apple-producten en -accessoires om het verder te optimaliseren.

Ook meedoen? Wil jij jouw thuiswerkplek ook in deze rubriek zien? Stuur een mailtje naar redactie [at] iculture.nl, voorzien van foto’s en een toelichting wat er te zien is en waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.





Harry:

Doordat ik tegenwoordig alleen nog maar Apple-producten aanschaf heb ik nu mijn hele huis hiermee ingericht, ook voor dagelijks gebruik o.a. Apple Watch Series 3 Nike-editie in spacegrijs en een iPhone XS 256GB, ook spacegrijs. Op de foto’s zie je onder meer mijn MacBook Pro 15-inch met een 2,7 GHz Quad Core Intel Core i7, 16GB RAM en 512GB SSD opslag met ook een Radeon Pro 455 grafische kaart. Hierop vergader ik tijdens deze coronaperiode ook regelmatig via Microsoft Teams en de ingebouwde FaceTime HD camera in een van de 27-inch Thunderbolt schermen.

Mijn Macbook Pro is aangesloten op een OWC Thunderbolt 3 Dock met 14 poorten. Hierin zit ook een MicroSD-kaart van 1TB van PNY voor extra opslag. Het dock verbindt mijn Mac met internet, mijn Logitech Surround Speakers en twee 27-inch Thunderbolt-schermen van Apple voor het perfecte beeld. De schermen zijn met een Apple Thunderbolt-3-naar-Thunderbolt-2-adapter bevestigd aan het OWC-dock en via een enkele USB-C-kabel met mijn Macbook Pro verbonden. Ook sluit ik soms mijn externe Apple SuperDrive aan voor het branden van een DVD na het renderen van bijvoorbeeld een video.

Als switch gebruik ik een oude Apple AirPort Extreme, die is weggewerkt achter mijn bureau, waar ook mijn HP Color Laserjet 2600n netwerkprinter staat. De AirPort is verbonden met mijn modem in de meterkast. Het geheel bedien ik met een Apple Magic 2 draadloos toetsenbord (spacegrijs) en een Apple Magic Mouse 2 (spacegrijs). Ook is op een van de foto’s een inschuifbaar stopcontact met 2 USB oplaadpoorten te zien, waardoor ik ook externe apparaten kan aansluiten en voorzien van stroom. Dit in het bureau zakkende stopcontact past perfect in de daarvoor beschikbare gaten in het hoekbureau van Leen Bakker.

In de huiskamer beneden heb ik een Apple TV 3 en een AirPort 3TB Time Capsule waarop vanaf mijn werkkamer automatische Time Machine-backups worden gemaakt. Ook staat er onder de Samsung 48-inch LED-tv een spacegrijze Mac mini uit 2018 met een i7-processor, 16GB RAM en 512GB SSD, die dan weer bediend wordt met een Apple Magic 2 toetsenbord en een Apple Magic Mouse 2. Vanaf de Mac mini stream ik onder meer muziek via AirPlay 2 naar een Airport Express. Deze is verbonden met mijn Logitech Z-5400 THX Surround speakers.

Shop the look 😉

Hieronder vind je enkele producten die op Harry thuiswerkplek staan.

De belangrijkste zaken:

Ook belangrijk:

Andere Apple-spullen die Harry heeft:





