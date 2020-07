Apple is afgelopen jaar gestart met een aantal nieuwe diensten, maar het zou nog niet het gewenste succes hebben. De diensten brengen nog weinig geld in het laatje, zo blijkt uit analyses.

Vorig jaar was een belangrijk jaar voor Apple wat betreft haar diensten. Er werd in maart vorig jaar zelfs een evenement georganiseerd die helemaal draaide om de nieuwe diensten Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ en de Apple Card. Bloomberg meldt nu dat de diensten geen noemenswaardig deel van de inkomsten in Apple’s dienstencategorie genereren. De App Store is nog altijd de belangrijkste inkomstenbron in deze groep ‘producten’.



‘Apple’s nieuwe diensten nog geen succes’

Als we kijken naar de omzet van de verschillende onderdelen van Apple’s dienstensector, staat de App Store met zo’n $15,8 miljard voor 2020 eenzaam bovenaan. De enige nieuwe dienst in de top acht is Apple TV+, dat naar schatting $2,5 miljard opbrengt. Dat zal voornamelijk ook te maken hebben met het feit dat een groot deel een jaar gratis Apple TV+ kan krijgen. Bij aanschaf van een nieuw Apple-apparaat, kun je gedurende een heel jaar gratis kijken. Maar ook dat blijkt niet voor een enorme toestroom van kijkers te zorgen, zegt een analist. Naar schatting zou eerder dit jaar minder dan 15% van de in aanmerking komende gebruikers ingegaan zijn op dit aanbod.

Apple Arcade levert volgens bronnen ook nog niet het gewenste resultaat. Apple is inmiddels van strategie veranderd. Eerdere contracten met ontwikkelaars voor exclusieve games zijn verbroken. Apple zou daarom op zoek zijn maar meer titels die nieuwe abonnees moeten trekken. Bovendien groeit het aantal nieuwe gebruikers minder hard dan gedacht, zo stellen enkele ontwikkelaars.

De grootste strubbelingen heeft Apple met Apple News+. Deze dienst is beschikbaar in een klein aantal landen. Maar nog altijd levert het deelnemende kranten en tijdschriften niet genoeg geld op. Grote namen doen niet mee en onlangs staakte The New York Times al helemaal met hun samenwerking met de Apple News-app.

Apple moet het dus nog altijd hebben van de inkomsten uit de App Store, hoewel ook dat de laatste tijd onder een vergrootglas ligt. Apple wordt van allerlei kanten beschuldigd van misbruik van de machtspositie. Er loopt een onderzoek vanuit de EU naar de App Store en Apple Pay en ook in de VS lopen dergelijke onderzoeken. Ontwikkelaars vinden het niet eerlijk dat zij gebruik moeten maken van Apple’s systeem voor in-app aankopen en dat ze gebruikers niet mogen doorverwijzen naar alternatieve manieren. Apple eist 30% van de inkomsten, wat verlaagd wordt naar 15% in het opeenvolgende jaar bij doorlopende betaalde diensten.

Later deze week, op 30 juli, presenteert Apple de nieuwe kwartaalcijfers. Of Apple ook meer exacte cijfers van haar verschillende diensten bekendmaakt, is nog de vraag. Voor meer schattingen van de cijfers die Apple gaat presenteren, check je het artikel bij Bloomberg.