In deze serie bespreken we verschillende thuiswerkplekken waar jij misschien wel inspiratie uit haalt. Door de coronacrisis werden veel mensen gedwongen thuis te werken. Eén van die mensen is Leander Deen. Hij werkt als service manager en doet dat sinds maart vanuit huis.

Hij voorzag dat dat nog wel even zo blijft; daarom werkt hij nu vanuit zijn studio op zolder. Naast Apple-fan is Leander ook dj en produceert hij zelf muziek. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen maakt hij onder meer gebruik van Apple-producten.

Leander:

In de ladekast heb ik in de bovenste lade, die ik heb opgeofferd voor de ingebouwde Dateq Styx, een AirPort Express aangesloten op een line-in van mijn Dateq Styx.

Hiermee kan ik vanaf mijn iPhone van Apple Music met behulp van AirPlay 2 naar mijn Yamaha-speakers streamen. Ik kan ook de muziek van elders in het huis, zoals de HomePod in de woonkamer, streamen naar zolder. Ik kan Apple Music natuurlijk ook op de Mac aanzetten, maar geef er de voorkeur aan deze via een fader te bedienen in plaats van op de Mac. De AirPort geeft zo ook de mogelijkheid om eenvoudig samples of opnames vanaf mijn iPhone rechtstreeks op te nemen in de diverse productiesoftware die ik gebruik voor mijn producties of mixen.

Andersom kan overigens ook. Met het programma AirFoil stream ik de muziek die ik aan het draaien ben naar alle AirPlay 2 devices in huis.