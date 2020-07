Apple stopt met schoolexcursies naar de Apple Store

Geen schoolexcursies meer

Apple is eerder al gestopt met Today at Apple-sessies. Mogelijk komen die op een later moment wel weer terug, als de coronacrisis voorbij is. Maar voor de schoolexcursies oftewel Field Trips blijkt Apple iets anders te hebben gepland. Apple was er al wel mee gestopt, maar op de website is nu te lezen dat er “a new educational experience” aan komt. De Nederlandse pagina is nog niet aangepast, maar dat zal niet lang meer duren.



Veel Apple Stores in de Verenigde Staten blijven nog gesloten. In Europa zijn ze al wel weer open, maar met speciale maatregelen. Groepsbijeenkomsten zijn helemaal uit den boze en dat geldt ook voor schoolklassen. De excursies waren bedoeld voor kinderen in de zogenaamde K-12 groep, dat van 5-6 jaar oploopt tot 17-18 jaar. Zij konden een Apple Store in de buurt bezoeken en vervolgens een hands-on groepssessie doen, geleid door een Apple-medewerker.

Waarschijnlijk kiest Apple voor een digitale oplssing, net zoals met Apple Camp at Home is gedaan. Kinderen kunnen daarmee in de zomermaanden iets opsteken over video, tekenen, programmeren en ontwerpen. Er hoort een digitaal activiteitenboek zijn dat ze in eigen tempo kunnen doorwerken. Verder zijn er live sessies via WebEx.