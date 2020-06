Hoe heb jij je thuiswerkplek ingericht? Is het helemaal in een strakke en minimalistische Apple-stijl, of zit je gewoon aan de keukentafel. In deze nieuwe serie stellen we een aantal thuiswerkplekken van iCulture-lezers en -medewerkers aan je voor.

De thuiswerkplek van Rob van Doggenaar

We bekijken in deze serie allerlei interessante en inspirerende thuiswerkplekken. Nu iedereen al een paar weken de tijd heeft gehad om de perfecte werkplek in te richten, laten we zien wat mensen zoal hebben gedaan om lekker te kunnen werken. Deze keer is het tijd om naar de thuiswerkplek van Rob van Doggenaar van Hart & Plek te kijken.



Geïnspireerd door het verhaal van Bas van der Ploeg wil ik graag mijn werkplek met jullie delen. Niet zo strak als de plek van Bas, maar voor mij precies zoals ik het hebben wil. En ik ben er erg blij mee. Ik werk vanuit mijn huis en heb mijn kantoor ingericht op de tweede verdieping. Mijn bureau is een originele clampdesk van de Utrechtse meubelmaker Michiel van Dijk. Hij heeft het op maat voor deze plek gemaakt. Ik wilde iets flexibels en iets wat past over de verwarmingsradiator, die een beetje onhandig onder het raam staat. Dat is goed gelukt. De poten van het bureau zitten vastgeklemd en kun je dus in verschillende posities aan het bureau vastmaken.

Centraal element is mijn 27-inch iMac uit 2017. Een lekker groot scherm, zodat ik veel vensters naast elkaar kan openen. Dat geeft overzicht. Muis en keyboard zijn aangesloten via Bluetooth, zo blijft mijn werkblad lekker schoon van kabelrommel.

Het geluid komt uit een setje Harman Kardon Soundsticks II. Ik heb ze al 15 jaar, maar voor mij nog steeds een tijdloos ontwerp (van niemand minder dan Jony Ive) met een heel fijn geluid erin. Ze zijn verbonden via een Bluetooth-receiver van Philips (’n klein apparaatje, dus goed verstopbaar – hebben jullie hem al gespot?). Zo kan ik als ik niet aan het werk ben ook muziek streamen vanaf een ander apparaat en hoeft de iMac niet open zodat ik niet in de verleiding kom om mijn mails te bekijken :-).

Dat andere apparaat is meestal mijn rode iPhone XR (niet op de foto) die een vaste plek heeft op de draadloze oplader van IKEA (simpel en doeltreffend). Daar voorzie ik ook mijn AirPods Pro van stroom. Ik gebruik ze vaak bij het bellen vanuit mijn kantoor en de laatste maanden ook bij de vele beeldvergaderingen.

Ook nooit ver weg: m’n 12,9-inch iPad Pro met Apple Pencil. Deze is voor werken op locatie en onderweg (wat de laatste tijd dus weinig voorkomt) en voor het lezen en redigeren van stukken vanuit de luie stoel (die rode inderdaad). Oja, vergeet ik bijna nog mijn Apple Watch Series 2. Niet op de foto, want altijd om mijn pols. Mijn iMac ontgrendelt er automatisch mee, wat ik echt een superhandige feature vind. Ik denk dat ik wel een gadgetfreak ben. Maar ik hou er vooral van als spullen naadloos met elkaar samenwerken, zodat ik geen tijd hoef te verspillen aan technisch gedoe met kabels en andere verbindingen. Deze set van apparaten doet het altijd, werkt lekker samen en daar word ik erg blij van.

Shop the look 😉

Hieronder vind je enkele producten die op Rob’s thuiswerkplek staan.

De belangrijkste zaken:

Ook onmisbaar:

Eerder verschenen: