Wallpaper van macOS Big Sur nagemaakt

Misschien ken je ze nog: de drie vrienden die de wallpaper van macOS Catalina probeerden na te maken. Eerder hadden ze al een hele reeks wallpapers gefotografeerd. Big Sur biedt opnieuw een mooie kans. Iedereen die langs de kust bij Big Sur heeft gereisd komt terug met spectaculaire foto’s van de kustlijn, maar om precies de juiste wallpaper te kunnen maken stonden de vrienden opnieuw voor een uitdaging.



De standaard wallpaper van Big Sur toont het bergachtige gebied van de Central Coast in Californië. Het probleem is alleen dat de foto is gemaakt vanaf een hoogte van 1200 meter boven de oceaan. Na wat onderzoek ontdekten Levitt en zijn vrienden dat een drone niet haalbaar was. Bovendien is het verboden om langs de kust van Californië met een drone te gaan vliegen. Wat nu?

De oplossing bleek een helikopter. Bij het fotograferen van de wallpaper van Catalina was het ook mogelijk geweest om een helikopter te gebruiken, maar dat vonden ze te gemakkelijk. In plaats daarvan maakten ze een uitputtende tocht over de nauwelijks begaanbare wegen van Santa Catalina Island. Nu was er echter geen andere oplossing.

Ze kwamen in contact met een helikopterpiloot die toevallig ook de vlucht had gemaakt voor Apple’s wallpaper-foto’s. Maar zo gemakkelijk ging het nou ook weer niet. Bij de eerste poging was er dichte mist, waardoor het niet lukte. Bij de tweede keer ging het gelukkig wel goed. In de video kun je het verslag zien. Of kijk op Instagram naar de foto’s die Andrew Levitt, Jacob Phillips en Taylor Gray van hun avonturen hebben gemaakt.

In macOS Big Sur heb je voor het eerst de mogelijkheid om naast de gebruikelijke foto van een landschap, ook een abstractere afbeelding van bergen met kleurschakeringen in te stellen. Daardoor lijkt Big Sur qua design meer op iOS en iPadOS dan ooit. De wallpapers van de drie apparaten sluiten nu mooi op elkaar aan.