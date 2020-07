Apple maakte twee jaar geleden trots bekend dat eigen kantoren en andere eigen bedrijfsonderdelen in 43 landen op 100% schone energie draaien. Vorig jaar bleek dat steeds meer leveranciers op schone energie draaien, maar Apple gaat nu een stap verder. Ze hebben een streefdatum bekendgemaakt waarop alle leveranciers, van de fabrieken die iPhone-chips maken tot aan batterijen voor je AirPods, CO2-neutraal moeten zijn.



Apple wil in 2030 CO2-neutrale leveranciers

Met de nieuwe streefdatum van 2030 betekent het dat elk verkocht Apple-apparaat dan uiteindelijk geen negatieve impact heeft op het milieu. Dat geldt dus van productie tot aan de verpakking en de verkoop. Apple hoopt dat dit streven zorgt voor een nog veel grotere verandering om het milieu te verbeteren, zo legt Tim Cook uit in het persbericht.

Apple heeft daarom een roadmap opgesteld, waarin ze dit doel in de komende tien jaar hopen te behalen. Deze roadmap is ook bedoeld voor andere bedrijen die op deze manier hetzelfde doel kunnen behalen. Een onderdeel daarvan is de nieuwe robot Dave, die de Taptic Engine van ingeleverde iPhones uit elkaar haalt. De robot zorgt ervoor dat bepaalde materialen, zoals magneten , gerecycled kunnen worden. Eerder had Apple al de robots Daisy en Liam, die in Nederland staat.

Andere hoogtepunten die Apple in het persbericht deelt, zijn dat alle iPhones, iPads, Macs en Apple Watches die in het afgelopen jaar uitgebracht zijn, gemaakt zijn met gerecyclede onderdelen. Het Material Recovery Lab in Austin gaat samenwerken met de Carnegie Mellon University om de recycleprocessen verder te verbeteren. Op het gebied van schone energie komt Apple met wereldwijd één van de grootste zonnepanelen in Scandinavië en worden er nieuwe projecten opgestart in de Filipijnen en Thailand.

Apple benadrukt bij nieuwe apparaten steeds vaker dat ze gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Sinds 2018 is dat al het geval bij de MacBook Air, die van 100% gerecycled aluminium gemaakt is.