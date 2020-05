De T2-chip zorgt ervoor dat je Mac veiliger is. Het zit sinds de MacBook Pro 2018 in diverse modellen, maar onafhankelijke reparateurs en recyclebedrijven zijn er niet blij mee. De Macs crashen op mysterieuze wijze of functioneren helemaal niet meer, na de reparatie. Dat komt omdat Apple’s eigen reparatietools zijn vereist en die krijgt niet iedereen zomaar in handen. Eerder hadden reparatiebedrijfjes al moeite met Touch ID en de Secure Enclave in de iPhone.



Recyclingbedrijven klagen dat ze met MacBook Pro’s zitten opgescheept, die zijn ingeleverd voor recycling. Ze zouden nog makkelijk gerepareerd kunnen worden, waardoor iemand er nog jarenlang plezier van kan hebben. Maar de beveiliging met de T2-chip gooit roet in het eten. Het systeem omvat verschillende vormen van software-beveiliging, diagnostische tests en de T2 security chip.

Een voorbeeld is John Brumstead, eigenaar van een reparatiewinkel. Hij zegt: “De ironie is dat ik de verantwoorde keuze wil maken en de gebruikersdata van de machines wil wissen. Maar Apple maakt dat onmogelijk. Letterlijk de enige optie is om deze mooie $3000 kostende MacBooks te vernietigen en ze voor $12 per stuk als schroot te verkopen.”

Reparatie bemoeilijkt

Als mensen hun computer niet zelf wissen en hun Mac terugzetten naar fabrieksinstellingen, wordt het apparaat in feite waardeloos. Recyclers kunnen de computers waar nog gebruikersdata op staan ook niet verkopen. Apple verzet zich al jaren tegen de Right to Repair-beweging, die het gemakkelijker moet maken om zelf je apparaten te repareren. Volgens Apple heeft het te maken met bescherming van consumenten: als iedereen maar onderdelen kan vervangen en toegang heeft tot de speciale tools ontstaat een wild west-situatie. Ook probeert Apple doe-het-zelf upgrades te voorkomen door onderdelen vast te solderen of vast te plakken met veel lijm. Tegelijk probeert Apple naar buiten uit te stralen dat recycling en zorg voor het milieu erg belangrijk is.

