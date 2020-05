Apple heeft een nieuwe drone in het assortiment van de (Amerikaanse) Apple Store opgenomen. Het gaat om de DJI Mavic Air 2 drone, die 4K video's en 8K hyperlaps kan maken. We verwachten deze binnenkort ook in de Nederlandse Apple Store.

DJI Mavic Air 2 in Apple Store

DJI kondigde eind april de nieuwe Mavic Air 2 aan, een opvouwbare drone met nieuwe vliegmodi, een langere batterijduur en een grotere camerasensor. Apple verkoopt ‘m nu ook in de Amerikaanse Apple Store (en hopelijk binnenkort ook in de Europese). Je kunt nu al wel de DJI Mavic Air Fly More-combo (€1049) aanschaffen, maar het gaat daarbij om de eerdere versie. Daarnaast verkoopt Apple in Nederland ook de DJI Mavic 2 Zoom (€1249) en de DJI Mavic 2 Pro (€1499), die een stuk duurder zijn.



De Mavic Air 2 heeft een 48MP sensor, waarmee je 4K-video’s met 60 fps kunt schieten. Ook zorgt HDR-ondersteuning ervoor dat je foto’s en video’s er bij grote lichtverschillen goed uit zien. Dit is te danken aan een zogenaamde ‘high-performance Quad Bayer image sensor’. Zelfs bij panoramafoto’s is er sprake van HDR. De functie SmartPhoto Optimized Capture zorgt ervoor dat verschillende camera-instellingen worden geoptimaliseerd voor scenes zoals zonsondergang, wolkenluchten, gras, sneeuw en bomen. Verder is er een HyperLight-functie voor situaties met weinig licht.

Het combipakket bestaat uit accessoires die je er toch al bij wilde hebben. Naast de drone zelf krijg je een luxe opbergtas, twee extra batterijen, een oplaadhub en extra propellers. Het is de eerste DJI Mavic die 4K-video’s op 60 fps en 120Mb/s kan maken, HDR-video ondersteunt en 4x tot 8x slow motion video kan maken. Er zit een gimbal met drie assen in, de motoren zijn vernieuwd en de elektronische snelheidscontrollers zijn ook nieuw. Verder is het aerodynamische ontwerp vernieuwd.

Objecten volgen

Je kunt de drone gebruiken met een iPhone of Android-toestel. Leuk bij dergelijke drones is dat je objecten kunt volgen. Dit werkt met ActiveTrack 3.0. Kies een object en de Mavic Air 2 volgt het automatisch. Dit is de derde generatie ActiveTrack, die gebruik maakt van de nieuwste kaarttechnologie en nieuwe algoritmes voor de vliegroute. Dit voorkomt nog beter dat de drone tegen lichtmasten, bomen en andere obstakels aanvliegt, terwijl je onderwerp beter in beeld blijft.

Ook kun je met Point of Interest 3.0 zorgen dat er een automatische vlucht rond een bepaald object wordt gemaakt. Spotlight 2.0 is een functie die je normaal alleen op professionele drones vindt en die ervoor zorgt dat het onderwerp in het frame blijft, terwijl je als gebruiker de bewegingen vrij kunt aansturen.

Zodra de DJI Mavic Air 2 in de Nederlandse Apple Store verkrijgbaar is, laten we dit weten.