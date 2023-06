M2 Ultra benchmarks

De eerste benchmark-resultaten voor Apple’s gloednieuwe M2 Ultra-chip zijn verschenen op Geekbench 6. Hiermee krijgen we een duidelijker beeld hoe de performance is verbeterd. Je kunt deze chip in twee nieuwe Macs aanschaffen: in de Mac Studio (vanaf €4.849,- voor het model met M2 Ultra) of in de Mac Pro (vanaf €8.399,-). Die laatste is een stuk groter maar heeft als voordeel dat je meerdere PCI-sloten hebt voor uitbreiding. Je krijgt er ook al een muis en toetsenbord bij, terwijl je die bij de Mac Studio los moet aanschaffen. Krijg je dan de power die je nodig hebt? De benchmarks geven iets meer duidelijkheid.



De metingen lopen wat uiteen, maar voor de Mac Studio met M2 Ultra kun je een single-core score van ongeveer 2.800 verwachten en de multi-core score loopt op naar meer dan 21.000. Deze bevestigen dat de chip een 17% (single) tot 20% (dual) snellere CPU-performance heeft in vergelijking met de M1 Ultra-chip van vorig jaar. Ook maken ze duidelijk dat de M2 Ultra nu de snelste chip is die Apple in het assortiment heeft. De 28-core Xeon W processor haalde een score van respectievelijk 1.378 en 10.390.

Mac Pro is goedkoper en sneller dan 2019-model

De scores maken dus duidelijk dat de nieuwe Mac Pro ongeveer 2x betere CPU-performance heeft dan de snelste Intel-gebaseerde Mac Pro die je tot voor kort nog kon kopen. Deze Mac Pro met 28-core Xeon W was vanaf $12.999,- te koop terwijl de nieuwe Mac Pro nu vanaf $6,999,- in de winkel ligt. Je krijgt dus tweemaal zoveel performance voor de helft van de prijs. Apple vertelde tijdens de WWDC-keynote dat de nieuwe Mac Pro tot 3x betere performance heeft dan het Intel-model, maar dit geldt alleen onder bepaalde omstandigheden, namelijk 3D-simulatie en video-transcoding. Verder beweerde Apple dat de 76-core GPU 30% sneller en de 32-core Neural Engine 40% sneller is.

De Geekbench-benchmarks zijn CPU-gebaseerd en kunnen daardoor iets afwijken van normaal gebruik bij andere scenario’s. Zo kan de M2 Ultra de performance van zeven Afterburner-kaarten leveren, die voorheen voor $2.000,- te koop waren voor de Intel Mac Pro. Verder produceert de nieuwe Mac Pro minder warmte en gebruikt ‘ie minder energie.

Gebruikers die extreem veel performance nodig hebben staan dus voor de keuze: de Mac Pro met uitbreidingssloten of de goedkopere Mac Studio. De Mac Studio is een stuk compacter, maar kan daardoor wellicht ook wat moeilijker z’n warmte kwijt. Bij de Mac Studio kun je ook nog kiezen voor de M2 Max. Beide zijn vanaf nu te koop en worden op 13 juni geleverd.