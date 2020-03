Het coronavirus heeft al menig tech-event de kop gekost. Zo ging in februari de Mobile World Congress niet door en is ook de Game Developers Conference afgezegd. Google heeft al laten weten dat de fysieke Google I/O afgeblazen wordt en ook Facebook heeft afgezien van hun jaarlijkse F8-conferentie. Hoewel SXSW nog niet geannuleerd is, hebben Apple en Netflix laten weten niet aanwezig te zijn.



Apple zegt SXSW af

SXSW is een conferentie over film, interactieve media en muziek en wordt ieder jaar gehouden in Austin in Texas. Apple liet eerder weten dat drie nieuwe series voor Apple TV+ in première gaan tijdens het event, dat gehouden wordt van 13 tot en met 22 maart 2020. Het ging om Beastie Boys Story (een documentaire over de Beastie Boys), Central Park (animatieserie van de makers van Bob’s Burgers) en Home (een docuserie over ‘s werelds meest innovatieve huizen). De premières zullen nu op een later moment gehouden worden, maar wanneer is niet bekend.

Netflix was van plan om diverse film screenings te tonen, maar ook dat gaat nu dus niet door. Eerder lieten ook al Amazon, Twitter en Facebook weten om niet aanwezig te zijn, uit angst voor een verdere uitbraak van het coronavirus. Ondanks de vele afzeggingen, gaat het event nog wel door. Toch wordt er druk uitgeoefend op de organisatie om het event af te blazen, maar de organisatie voelt daar nog niet de noodzaak toe.

Het is nog afwachten wanneer Apple de nieuwe series nu in première laat gaan. Het is niet de eerste keer dat een Apple TV+ serie later in première gaat dan gepland. The Banker had al in december in première moeten gaan tijdens een filevent, maar vanwege onderzoek naar beschuldigingen van seksueel wangedrag van de producer Bernard Garret Jr. werd dit uitgesteld. Vanaf 20 maart is die film nu alsnog te zien.

Het is ook nog altijd onduidelijk wat Apple’s plannen zijn voor de WWDC van dit jaar, die in juni gehouden wordt. Apple heeft nog niets laten weten, maar kondigt meestal in maart de data aan. Mogelijk gaat het event in een andere vorm alsnog door, bijvoorbeeld zonder fysieke ontmoetingen in de zaal.