Apple Stores kampen met tekort aan iPhone-onderdelen

Een afspraak maken bij de Genius Bar lukt nog wel, maar of je vervolgens ook meteen geholpen kunt worden met je iPhone-reparatie is nog maar de vraag. Apple’s partners in China zijn druk bezig om de productie weer op gang te brengen, maar dat kan wel leiden tot tekorten. Bepaalde onderdelen zullen de komende 2 tot 4 weken nauwelijks leverbaar zijn. De situatie is per Apple Store verschillend. Als een gebruiker bij de Apple Store binnenkomt met een kapotte iPhone, dan kunnen onderdelen zoals scherm of camera vervangen worden. Is het echter niet te repareren, dan krijg je een vervangende iPhone.



De interne memo moedigt medewerkers aan om vervangende toestellen per post naar klanten te sturen, zodat ze niet opnieuw naar de winkel hoeven te komen. Een andere oplossing is om klanten in de tussentijd een leen-iPhone te geven.

De tekorten treden op omdat de Chinese overheid een verlenging aankondigde van de nieuwjaarsvakantie, om ervoor te zorgen dat meer Chinezen thuis zouden blijven en om de verspreiding van het virus op die manier in te dammen. Dat betekent ook dat er minder Chinezen teruggingen naar hun werkplek, waardoor de productie langzamer weer op gang kwam.

Nieuwe producten nog wel gewoon leverbaar

Het tekort aan iPhone-onderdelen is een van de effecten van het virus, dat voor gebruikers het meest merkbaar zal zijn. De iPhone 11-modellen zijn nog gewoon leverbaar en ook de AirPods Pro zijn gewoon op voorraad in Amsterdam en Den Haag. In Haarlem zul je er echter drie weken op moeten wachten. Verder zouden de voorraden van de iPad Pro wat aan het afnemen zijn, aldus Bloomberg. Maar dat kan ook te maken hebben met de spoedige introductie van een nieuw model, de iPad Pro 2020.

Apple heeft nog meer maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo is reizen naar China, Zuid-Korea en Italië beperkt en wordt meer gebruik gemaakt van videoconferencing. Toch zijn de meeste Chinese Apple Stores alweer open, nadat er 42 tijdelijk waren gesloten. Sinds woensdag kun je alweer in 38 winkels in China terecht, zo blijkt uit informatie op de website van Apple. In Italië zijn ook sommige Apple Stores tijdelijk gesloten.