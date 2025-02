Dat Apple bezig is met prototypes van nieuwe producten is geen verrassing. Maar dat we een glimp opvangen van het ontwikkelproces, gebeurt niet vaak.

Dat Apple iedere dag bezig is met prototypes van nieuwe producten is geen verrassing. Maar dat we een glimp opvangen van het ontwikkelproces, gebeurt niet vaak. Apple experimenteert met een heuse lamprobot om deze wat meer natuurlijk te laten bewegen.

Het probleem met robots is dat ze in veel gevallen nogal onnatuurlijk overkomen. Dat is wat Apple probeert op te lossen, zo blijkt uit een nieuwe publicatie van Apple. Het resultaat is vrij indrukwekkend. ELEGNT lijkt naast een functionele robotlamp ook een maatje.

Een kijkje in Apple’s roboticakeuken

In het onderzoek van Apple’s Machine Learning-afdeling wordt gekeken hoe robots op een natuurlijkere wijze met mensen kunnen communiceren. Dat wil zeggen; met meer dan alleen handelingen. Mensen drukken zich niet alleen uit met woorden, maar ook met lichaamstaal, gebaren en blikken. Om echt intuïtief te kunnen samenwerken, moeten robots deze signalen leren begrijpen én zelf ook kunnen uiten.

Voor het onderzoek kreeg de robot de vorm van een lamp, die ons doet denken aan de bekende Pixar-lamp. Vervolgens werd getest hoe de robot, naast functionele bewegingen, ook expressieve gebaren kon maken.

Als voorbeeld laat Apple zien dat de gebruiker om het weerbericht vraagt. ELEGNT kijkt even naar buiten, denkt na en komt daarna met een antwoord. Het is lekker weer buiten, dus je ziet en hoort dat de lamp staat te springen om mee naar buiten te gaan. Dat wordt gevolgd door een hangend hoofd als de gebruiker zegt dat de lamp niet mee mag. Tot slot ‘keek’ de lamp wel opgelucht toen werd gezegd dat hij de volgende keer wél meer naar buiten kon.

In de video toont Apple een variant van de lamp met en zonder expressieve bewegingen. De variant met bewegingen, lijkt veel menselijker. Dit is natuurlijk geen realistisch scenario voor een bureaulamp, maar het is wel een duidelijk proof of concept.

Links kijkt de robot uit het raam terwijl het weerbericht wordt opgehaald. Rechts blijft de robot stationair en wordt er enkel in spraak gereageerd.

Kan ik nu ook een Apple Lamp kopen?

Nou, nee. Hoe interessant een lamp als ELEGNT ook is, is hij niet te koop. De lamp is slechts ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden. Echter kunnen de resultaten van het onderzoek wel worden gebruikt voor het ontwikkelen van daadwerkelijke producten. Het onderzoek concludeert dat het expressieve karakter van de robot een aanzienlijke verbetering biedt voor menselijke interactie.

Het is lastig te zeggen waar dit specifieke onderzoek uiteindelijk nuttig voor zal zijn. Wie weet zit er nog schot in de zaak bij Apple’s huisrobot, waar we eerder al over schreven.