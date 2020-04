Er is een bug ontdekt in de Fotolader-app op de Mac waardoor je opslagruimte volraakt. Bij elke foto die je importeert, wordt er een paar MB lege data toegevoegd. Apple is al op de hoogte gebracht van het probleem.

Er zijn allerlei manieren om foto’s over te zetten van iPhone naar Mac. Je kan gebruikmaken van iCloud-fotobibliotheek, maar ook de standaard ingebouwde Fotolader-app (Image Capture) op de Mac is hier een hulpmiddel voor. Het is een eenvoudige en snelle manier om een paar foto’s of een hele collectie te importeren. Maar opgepast: door een bug kan je Mac-opslag snel volraken. De makers van de app NeoFinder hebben de bug ontdekt en komt voor als je foto’s overzet van iPhone of iPad naar Mac.



Fotolader-bug vult je Mac-opslag

Foto’s worden op de iPhone en iPad gemaakt in Apple’s HEIF-formaat. Als je dergelijke foto’s via de Fotolader-app importeert en de optie Behoud originelen linksonder uitvindt, zet Fotolader elke foto om in JPG-formaat. Het voordeel hiervan is dat deze makkelijker te delen zijn met andere apparaten. Nagenoeg elk elk apparaat kan omgaan met dit bestandsformaat.

Maar bij het omzetten van een foto wordt ook 1,5MB aan lege data toegevoegd aan het bestand. Dat geldt dus voor elke foto die je op deze manier importeert. Importeer je op deze manier een enorme fotocollectie, dan levert dat dus flink wat extra onnodige opslag op. Bij een verzameling van duizend foto’s kan dat oplopen tot 1,5GB aan onnodige data. Zit je al krap met je opslag op je Mac, dan is dat dus behoorlijk vervelend.

Je hebt er bovendien niet eens de allernieuwste versie van macOS voor nodig. De bug is al aanwezig in macOS Mojave 10.14.6 en speelt ook in de meest recente versie van macOS Catalina. Met een beta van de Graphic Converter-app kun je de onnodige data van de foto’s wissen en zo dus weer ruimte vrijmaken. Gelukkig zijn er nog heel veel andere manier om foto’s over te zetten van iPhone naar Mac. Het kan ook via de Foto’s-app of door gebruik te maken van iCloud-fotobibliotheek. De laatste optie houdt al je foto’s tussen je apparaten synchroon. Je hoeft er daardoor niets voor te doen.

Google meldt zero-click bugs, Apple repareert

Tegelijkertijd is naar buiten gekomen dat Google’s Project Zero team bugs ontdekt hebben in Apple’s Image I/O framework. Dit framework is beschikbaar in alle Apple-apparaten, waardoor ieder apparaat getroffen is. Door een bug kon een hacker bepaalde kwaadaardige code draaien op een getroffen systeem, zonder dat de gebruiker hier iets voor hoefde te doen. Dit is mogelijk via een malafide afbeelding. Gelukkig heeft Apple de bugs opgelost in beveiligingsupdates afgelopen januari en in april. Wil je meer achtergrondinformatie over deze ontdekking, dan vind je dat hier.