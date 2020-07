Apple Store biedt nu Shoppen met een Specialist

Voor de aanschaf van een kabeltje is het misschien wat overdreven, maar wil je uitgebreid advies over de aanschaf van je MacBook dan kan het zin hebben om vooraf te reserveren. Je kiest een bepaald tijdstip en kunt daarbij kiezen uit tijdsblokken van een kwartier. Morgenochtend om 11:00 uur kun je al aan de beurt zijn, als je een van de eerste tijdslots boekt. Op het moment van schrijven was dat nog mogelijk.



Het is niet zo dat Apple een personal shopper voor jou op pad stuurt, al kun je natuurlijk wel met een lijstje binnenstappen en alles bij elkaar laten zoeken door een van de medewerkers. Maar het is eerder bedoeld voor mensen die iets willen aanschaffen en daar rustig de tijd voor willen nemen. Het boeken van een tijdslot werkt op dezelfde manier als het boeken van een Today at Apple-sessie: je kiest een moment en voert je e-mail in, zodat Apple je op de hoogte kunt houden van wijzigingen.

Eerst kies je een locatie en een onderwerp, bijvoorbeeld Apple Watch.

Vervolgens geef je aan wanneer je wilt en wie je bent.

Je kunt uiteraard ook nog steeds zonder reservering naar de Apple Store gaan, maar dan loop je kans dat even in de rij moet staan. Net als in alle andere situaties moet je een mondkapje dragen en je aan Apple’s richtlijnen moeten houden. Online shoppen in de Apple Store is toch nog steeds het meest simpel – en je kunt terugsturen als iets niet bevalt.

Voor het reserveren van een verkoopsessie met een Specalist ga je naar de website of open je de Apple Store-app en zoek je naar jouw dichtstbijzijnde winkel.