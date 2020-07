Komoot-app geeft nu inspiratie voor outdoor routes

Sinds Komoot in het Nederlands is verschenen is de app interessanter geworden voor ons. Nu komt er nog iets extra bij: een Inspiratie-feed in Nederland. Daarmee heb je lokale routes binnen handbereik.

Inspiratie voor routes

Komoot is een routeplanner en navigatie-app voor outdoorliefhebbers. Je kunt de app in heel Europa gebruiken, ook in Nederland. Maar dan moet je natuurlijk wel weten wat je wilt gaan doen. Er is daarom nu een Inspiratie-feed toegevoegd, zodat je kunt bladeren door routes en toertochten die al door anderen zijn gemaakt en leuk zijn bevonden. Er is bovendien een update voor de Tours-functie, waardoor het makkelijker wordt om kant-en-klare routes te vinden vanaf je huidige locatie.



Dat kan handig zijn als je naar een afgelegen plek bent gereden en wilt weten wat je daar kunt doen. De app wordt vooral gebruikt voor wandelen (hiken) en fietsen. De Inspiratie-feed is een nieuw tabblad in de mobiele app. Je kunt ook in de webversie kijken waar je naartoe wilt. Daarbij kun je selecteren op tijdsduur, bereikbaarheid met openbaar vervoer en de moeilijkheidsgraad (gemakkelijk, gemiddeld en zwaar).

Je kunt ook door routecollecties bladeren, afgestemd op je favoriete outdoor-activiteit. De route kan bij je voordeur van start gaan. Heb je een favoriete avonturier gevonden, dan kun je die ook volgen om te kijken waar hij/zij zoal is geweest. Komoot heeft ook lokale redacteurs en gebruikers ingeschakeld die tour-collecties per thema maken. Er zitten ook regionale gidsen bij die een bepaalde omgeving goed kennen. Verder staan er op de kaart miljoenen highlights, tips en aanbevelingen van lokale experts, zodat je weet waar er iets te zien is. De aanbevelingen die Komoot doet zijn bijvoorbeeld gebaseerd op wegtype, ondergrond, activiteit, relevante highlights en meer.

Komoot staat ook in onze lijst met beste wandelapps en de beste apps voor recreatief fietsen.