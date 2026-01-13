Volgens Apple was 2025 een recordjaar wat diensten betreft, maar daarnaast blijkt de iPhone 17-serie ook bovenmatig goed te presteren. Wij leggen uit wat dit voor Apple en voor jou betekent.

Apple kan met tevredenheid terugkijken op 2025. Het bedrijf zette niet alleen een recordjaar neer met zijn diensten, maar wist zich ook voor het eerst in jaren opnieuw tot grootste speler op de wereldwijde smartphonemarkt te kronen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat Apple profiteert van een sterke combinatie van iPhone-verkopen en een steeds belangrijker wordend diensten-ecosysteem. Samen laten ze zien hoe Apple’s strategie zich de afgelopen jaren heeft uitbetaald. Daarom was 2025 een extra opvallend succesjaar voor het bedrijf.

Apple diensten breken records

2025 was een uitzonderlijk goed jaar voor Apple. Naast sterke verkopen van iPhone, iPad en Mac groeiden de diensten in rap tempo door. De App Store speelde hierin een sleutelrol: gemiddeld maken wekelijks 850 miljoen mensen gebruik van Apple’s appwinkel.

Bij vrijwel alle grote diensten was er een stijging. Apple Music noteerde meer abonnees dan ooit. Apple Podcasts bereikte tijdens het 20-jarig jubileum recordaantallen luisteraars en plays. Apple TV won aan populariteit, mede door de F1‑film en nieuwe platformfuncties zoals profielen en een Android‑app. Bovendien werden de producties van Apple TV rijkelijk beloond met prijzen en nominaties. Apple Fitness+ breidde uit naar meer landen, waardoor meer mensen toegang kregen. Apple Arcade voegde tientallen nieuwe games toe en zag de gebruikersbasis verder groeien.

Daarnaast groeiden Apple Pay en Wallet wereldwijd eveneens hard. Digital ID in Wallet werd in de VS vaker gebruikt (niet beschikbaar in Nederland). Daarnaast herkent Apple Intelligence in Wallet pakket‑tracking automatisch. Tap to Pay op iPhone kwam in 2025 beschikbaar in meer markten (zoals België). Ook stelt Apple dat het met Apple Pay wereldwijd ruim $1 miljard aan fraude heeft voorkomen.

Apple apps zijn verder uitgebreid

Ook op app‑gebied heeft Apple de mogelijkheden flink uitgebreid. Shazam noteert inmiddels meer dan 1 miljard herkenningen per maand. Daardoor wordt nieuwe muziek nóg sneller ontdekt. In Apple Music kwamen functies als AutoMix, Lyrics Translation en Pronunciation erbij. Hierdoor klinken afspeellijsten vloeiender en zijn songteksten in meer talen toegankelijk.

Apple Kaarten breidde de Detailed City Experience uit naar steden als New Orleans, Singapore en Monaco. Dit gebeurde inclusief een aangepaste F1‑Grand Prix‑weergave in Monaco. Kaarten werd bovendien persoonlijker met functies als Preferred Routes en Visited Places. Helaas zijn deze twee functies (nog) niet in Nederland te gebruiken. Op reis helpt Zoek mijn nu met het delen van een AirTag‑locatie met meer luchtvaartmaatschappijen. KLM is een van de vele maatschappijen dit dit ondersteunt, wat het terugvinden van bagage een stuk eenvoudiger maakt.

In iOS 26 kwamen er voor veel apps nieuwe functies bij. Een deel is niet beschikbaar in Nederland door lokale regelgeving. Desondanks introduceerde Apple de nieuwe app Uitnodigingen (Apple Invites). Hiermee kun je eenvoudig evenementen aanmaken, mensen uitnodigen en RSVP’s bijhouden.

Opvallende trend

De groei van Apple’s diensten is een opvallende trend. Het bedrijf is groot geworden dankzij de verkoop van hardware zoals iPod, Mac, iPhone en iPad. Echter, de afgelopen jaren is er een duidelijk verschuiving naar Services. Denk hierbij aan Apple TV en Apple Music. Ook de App Store, iCloud+, Fitness+ en Podcasts zijn voorbeelden. Wat Apple daarbij onderscheidt is de focus op privacy. Functionaliteiten worden zo ontworpen dat persoonlijke data zoveel mogelijk lokaal verwerkt wordt en onder jouw controle blijft. Ook focust Apple bij zijn streamingdiensten vooral op originele, hoogwaardige content, en minder op AI-algoritmes zoals de concurrentie.

Smartphone marktaandeel 2025 is gegroeid

In een ietwat stagnerende markt werd Apple in 2025 toch de grootste smartphonefabrikant wereldwijd. Volgens Counterpoint pakte Apple 20% marktaandeel. De leveringen groeiden met 10% vergeleken met vorig jaar. Daarmee werden concurrenten als Samsung (19%) en Xiaomi (13%) voorbijgestreefd.

De iPhone‑verkopen trokken vooral in de tweede helft aan. Het momentum kwam uit de succesvolle presentatie van de iPhone 17. Dit gaf het vierde kwartaal een duidelijke impuls, terwijl de iPhone 16 sterk bleef presteren in Japan, India en delen van Zuidoost‑Azië. Daardoor verstevigde Apple zijn positie in een jaar waarin andere fabrikanten moeite hadden hun volumes op peil te houden.

De resultaten per fabrikant in 2023, 2024 en 2025 (via Counterpoint)

Wat betekent dit voor 2026?

De cijfers over 2025 onderstrepen dat Apple’s langetermijnstrategie werkt. Diensten leveren een stabiele inkomstenstroom. Tegelijk blijft de iPhone het fundament van het ecosysteem. Analisten waarschuwen dat 2026 uitdagender kan worden. Dit komt door stijgende componentkosten – zoals RAM – en mogelijke druk op de smartphonemarkt.

Of Apple deze positie vasthoudt, hangt af van nieuwe hardware en verdere uitrol. Ook de vernieuwing van diensten speelt een rol. Hoe snel het bedrijf meebeweegt met marktomstandigheden is cruciaal. Eén ding is duidelijk: 2025 was voor Apple een uitzonderlijk sterk jaar – zowel in diensten als hardware.