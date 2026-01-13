Apple diensten 2025

Apple had een ontzettend goed jaar in 2025 – dit is waarom

Nieuws Apple
Volgens Apple was 2025 een recordjaar wat diensten betreft, maar daarnaast blijkt de iPhone 17-serie ook bovenmatig goed te presteren. Wij leggen uit wat dit voor Apple en voor jou betekent.
Sasha Koevoets -

Apple kan met tevredenheid terugkijken op 2025. Het bedrijf zette niet alleen een recordjaar neer met zijn diensten, maar wist zich ook voor het eerst in jaren opnieuw tot grootste speler op de wereldwijde smartphonemarkt te kronen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat Apple profiteert van een sterke combinatie van iPhone-verkopen en een steeds belangrijker wordend diensten-ecosysteem. Samen laten ze zien hoe Apple’s strategie zich de afgelopen jaren heeft uitbetaald. Daarom was 2025 een extra opvallend succesjaar voor het bedrijf.

Apple diensten breken records

2025 was een uitzonderlijk goed jaar voor Apple. Naast sterke verkopen van iPhone, iPad en Mac groeiden de diensten in rap tempo door. De App Store speelde hierin een sleutelrol: gemiddeld maken wekelijks 850 miljoen mensen gebruik van Apple’s appwinkel.

Bij vrijwel alle grote diensten was er een stijging. Apple Music noteerde meer abonnees dan ooit. Apple Podcasts bereikte tijdens het 20-jarig jubileum recordaantallen luisteraars en plays. Apple TV won aan populariteit, mede door de F1‑film en nieuwe platformfuncties zoals profielen en een Android‑app. Bovendien werden de producties van Apple TV rijkelijk beloond met prijzen en nominaties. Apple Fitness+ breidde uit naar meer landen, waardoor meer mensen toegang kregen. Apple Arcade voegde tientallen nieuwe games toe en zag de gebruikersbasis verder groeien.

Daarnaast groeiden Apple Pay en Wallet wereldwijd eveneens hard. Digital ID in Wallet werd in de VS vaker gebruikt (niet beschikbaar in Nederland). Daarnaast herkent Apple Intelligence in Wallet pakket‑tracking automatisch. Tap to Pay op iPhone kwam in 2025 beschikbaar in meer markten (zoals België). Ook stelt Apple dat het met Apple Pay wereldwijd ruim $1 miljard aan fraude heeft voorkomen.

Apple Services infographic 2025

Apple apps zijn verder uitgebreid

Ook op app‑gebied heeft Apple de mogelijkheden flink uitgebreid. Shazam noteert inmiddels meer dan 1 miljard herkenningen per maand. Daardoor wordt nieuwe muziek nóg sneller ontdekt. In Apple Music kwamen functies als AutoMix, Lyrics Translation en Pronunciation erbij. Hierdoor klinken afspeellijsten vloeiender en zijn songteksten in meer talen toegankelijk.

Apple Kaarten breidde de Detailed City Experience uit naar steden als New Orleans, Singapore en Monaco. Dit gebeurde inclusief een aangepaste F1‑Grand Prix‑weergave in Monaco. Kaarten werd bovendien persoonlijker met functies als Preferred Routes en Visited Places. Helaas zijn deze twee functies (nog) niet in Nederland te gebruiken. Op reis helpt Zoek mijn nu met het delen van een AirTag‑locatie met meer luchtvaartmaatschappijen. KLM is een van de vele maatschappijen dit dit ondersteunt, wat het terugvinden van bagage een stuk eenvoudiger maakt.

In iOS 26 kwamen er voor veel apps nieuwe functies bij. Een deel is niet beschikbaar in Nederland door lokale regelgeving. Desondanks introduceerde Apple de nieuwe app Uitnodigingen (Apple Invites). Hiermee kun je eenvoudig evenementen aanmaken, mensen uitnodigen en RSVP’s bijhouden.

test toestellen iOS 26

Opvallende trend

De groei van Apple’s diensten is een opvallende trend. Het bedrijf is groot geworden dankzij de verkoop van hardware zoals iPod, Mac, iPhone en iPad. Echter, de afgelopen jaren is er een duidelijk verschuiving naar Services. Denk hierbij aan Apple TV en Apple Music. Ook de App Store, iCloud+, Fitness+ en Podcasts zijn voorbeelden. Wat Apple daarbij onderscheidt is de focus op privacy. Functionaliteiten worden zo ontworpen dat persoonlijke data zoveel mogelijk lokaal verwerkt wordt en onder jouw controle blijft. Ook focust Apple bij zijn streamingdiensten vooral op originele, hoogwaardige content, en minder op AI-algoritmes zoals de concurrentie.

Bekijk ook
Apple One diensten

Apple One: de alles-in-1 bundel voor Apple’s abonnementen

Apple One is een allesomvattende bundel waarin meerdere betaalde diensten van Apple met elkaar gecombineerd zijn. Zo bespaar je geld op diensten die je toch al gebruikte.

Smartphone marktaandeel 2025 is gegroeid

In een ietwat stagnerende markt werd Apple in 2025 toch de grootste smartphonefabrikant wereldwijd. Volgens Counterpoint pakte Apple 20% marktaandeel. De leveringen groeiden met 10% vergeleken met vorig jaar. Daarmee werden concurrenten als Samsung (19%) en Xiaomi (13%) voorbijgestreefd. 

De iPhone‑verkopen trokken vooral in de tweede helft aan. Het momentum kwam uit de succesvolle presentatie van de iPhone 17. Dit gaf het vierde kwartaal een duidelijke impuls, terwijl de iPhone 16 sterk bleef presteren in Japan, India en delen van Zuidoost‑Azië. Daardoor verstevigde Apple zijn positie in een jaar waarin andere fabrikanten moeite hadden hun volumes op peil te houden. 

Marktaandeel smartphones 2025
De resultaten per fabrikant in 2023, 2024 en 2025 (via Counterpoint)

Wat betekent dit voor 2026?

De cijfers over 2025 onderstrepen dat Apple’s langetermijnstrategie werkt. Diensten leveren een stabiele inkomstenstroom. Tegelijk blijft de iPhone het fundament van het ecosysteem. Analisten waarschuwen dat 2026 uitdagender kan worden. Dit komt door stijgende componentkosten – zoals RAM – en mogelijke druk op de smartphonemarkt.

Of Apple deze positie vasthoudt, hangt af van nieuwe hardware en verdere uitrol. Ook de vernieuwing van diensten speelt een rol. Hoe snel het bedrijf meebeweegt met marktomstandigheden is cruciaal. Eén ding is duidelijk: 2025 was voor Apple een uitzonderlijk sterk jaar – zowel in diensten als hardware.

Bekijk ook
Apple Store iPhone kopen

Uniek: Apple is voor het eerst wereldwijd marktleider, iPhone als bestverkochte smartphone

Voor het eerst in lange tijd heeft Apple meer smartphones verkocht dan rivaal Samsung. Daarmee is Apple Samsung voorbij gestreefd als grootste fabrikant.

Het laatste nieuws over apple van iCulture

Apple en Google slaan de handen ineen – en dat is goed nieuws
12:05
Salaris, beveiliging en privéjets voor Tim Cook: zoveel kostte het in 2025
09-01-2026
Apple-jaaroverzicht 2025: dit zijn de 5 hoogte- en dieptepunten van dit jaar
31-12-2025
Dit waren de Apple-events van 2025: alle videopresentaties op een rij
30-12-2025
Overzicht: deze nieuwe Apple-producten zijn in 2025 allemaal uitgebracht
29-12-2025

App Store

Lees alles over de Apple App Store, de online winkel waar je apps voor iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac downloadt. Naast de normale softwarewinkel is er ook een Mac App Store en een speciale App Store voor de Apple Watch. Sinds maart 2024 kun je op de iPhone ook apps buiten de officiële App Store downloaden, via onder andere alternatieve appwinkels. Dit wordt ook wel sideloading genoemd.

App Store logo.
Alles over de App Store Alles over App Store-abonnementen Vastgelopen downloads oplossen Eerdere aankopen in de iOS App Store bekijken Verbinding met App Store mislukt App Store op de Apple Watch Mac App Store Eerdere aankopen in de Mac App Store bekijken Mac-software installeren buiten de App Store om App Store-scam herkennen Sideloading: buiten de App Store om downloaden

Ook interessant

Voor beginners: zo installeer je apps op iPhone en iPad

Tips
12-01-2026
iPhone in Apple Store

Bekijk welke apps je zelden gebruikt op je iPhone of iPad

Tips
02-01-2026
App Store Awards 2025

App Store krijgt meer advertenties: dit gaat er vanaf 2026 veranderen

Nieuws
18-12-2025
App Store updates

Zo kun je apps automatisch updaten op iPhone en iPad

Tips
14-12-2025
App Store Awards 2025

App Store Awards 2025: dit zijn volgens Apple beste apps van het jaar (met een Nederlandse winnaar)

Nieuws
04-12-2025
App Store op het web op een MacBook

Apple brengt webversie van App Store uit: zo browse je door alle appwinkels

Nieuws 1 reactie
03-11-2025

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.