Apple heeft de nieuwe Creator Studio onthuld. Dit nieuwe pakket bevat alle creatieve apps van Apple en krijgen stuk voor stuk een flinke upgrade mee.

Apple heeft zojuist de nieuwe Apple Creator Studio aangekondigd: een abonnementsbundel die Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor en MainStage samenbrengt in één pakket, met een scala aan nieuwe functies. Naast deze creatieve apps krijgen ook Keynote, Pages en Numbers wat extra functies. Wij leggen je uit wat het inhoudt.

Wat is Apple Creator Studio?

Apple Creator Studio is de bundel van Apple’s meest creatieve apps, die zich richt op videomakers, muzikanten, beeldbewerkers en iedereen die presentatie- en documenttools gebruikt. De suite werkt op Mac, iPad en iPhone en leunt op Apple Silicon voor hoge prestaties en on‑device AI waar mogelijk. Freeform krijgt later premium functies binnen dit pakket.

Final Cut Pro wordt slimmer

Final Cut Pro wordt slimmer op Mac en iPad met Transcript Search: zo vind je razendsnel de juiste soundbites. Met Visual Search kun je bovendien op specifieke momenten zoeken naar een object of actie. Ook nieuw is Beat Detection, waarmee je beats en songdelen direct in de tijdlijn ziet. Monteren op muziek wordt zo een stuk eenvoudiger.

Op iPad is er Montage Maker: AI selecteert de beste momenten, past het tempo aan en zet horizontale clips automatisch om naar verticale video (Auto Crop), met snelle opties voor social edits. Motion krijgt daarnaast Magnetic Mark, waarmee je personen en objecten eenvoudig kunt isoleren zonder greenscreen.

Logic Pro krijgt AI-helpers

Logic Pro breidt de AI Session Players uit met Synth Player: realistische elektronische partijen met intuïtieve regelaars voor complexiteit en intensiteit, inclusief ondersteuning voor Audio Units en externe synths. Met Chord ID zet je audio of MIDI razendsnel om in akkoordprogressies – handig voor demo’s en productie. De Sound Library is uitgebreid met Apple- en Producer Packs, terwijl Quick Swipe Comping nu ook op iPad beschikbaar is. Dankzij Music Understanding kun je loops zoeken met natuurlijke taal of op basis van een voorbeeldopname.

Pixelmator Pro komt naar iPad

Jarenlang moest de iPad het doen met een uitgeklede versie van Pixelmator, maar dat verandert nu: Pixelmator Pro zoals op de Mac komt naar iPad, met een touch-geoptimaliseerde interface en volledige ondersteuning voor Apple Pencil.

Pixelmator Pro voor iPad krijgt bovendien krachtige tools zoals Super Resolution, Deband en Auto Crop. Ten slotte verschijnt er op zowel Mac als iPad een nieuwe Warp-tool, waarmee je lagen creatief kunt vervormen en eenvoudig productmockups maakt.

iWork krijg Liquid Glass

Ook aan Keynote, Pages en Numbers is gedacht: de iWork-apps krijgen een fris uiterlijk met het nieuwe Liquid Glass-design. Daarnaast is er de Content Hub, waar abonnees van de Creator Studio hoogwaardige media en premium thema’s en sjablonen vinden.

Dankzij een integratie met ChatGPT komen generatieve mogelijkheden voor beeldcreatie en -bewerking beschikbaar, naast on-device functies zoals Super Resolution en Auto Crop. In Keynote kun je presentaties genereren vanuit een tekstoutline, presenter notes laten schrijven en dia’s opschonen. Numbers krijgt Magic Fill, dat patronen herkent en tabellen en formules automatisch aanvult.

Beschikbaarheid en prijzen

Apple Creator Studio is vanaf woensdag 28 januari beschikbaar met een proefperiode van één maand. Daarna kost dit abonnement €12,99 per maand of €129 per jaar. Studenten betalen een gereduceerd tarief van €2,99 per maand of €29,- per jaar. Het abonnement is universeel via de App Store en werkt met Delen met gezin voor maximaal zes gezinsleden.

Losse aanschaf van de Mac-versies blijft mogelijk: Final Cut Pro (€349,99), Logic Pro (€229,98), Pixelmator Pro (€59,99), Motion (€59,99), Compressor (€59,99) en MainStage (€34,99). Keynote, Pages, Numbers en Freeform blijven gratis en krijgen doorlopende updates, maar Creator Studio voegt extra functionaliteiten toe die niet in de gratis apps beschikbaar zijn.