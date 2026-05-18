Apple onthult volledige WWDC 2026-schema en uitnodiging: dit is wanneer de iOS 27-keynote begint

De WWDC komt eraan en daarom heeft Apple nu het volledige WWDC 2026-schema onthuld, inclusief de datum en tijd voor de grote keynote.
Benjamin Kuijten -

Het leukste Apple-feestje van het jaar komt er weer aan: de WWDC. Apple onthulde in maart al wat de datum van de WWDC 2026 was, maar nu weten we ook wat de volledige planning is, inclusief de langverwachte keynote. We hebben alle Nederlandse tijden voor je op een rij gezet en wat je tijdens de gebeurtenissen allemaal kan verwachten. Tegelijkertijd heeft Apple ook de uitnodigingen voor de media verstuurd.

8 juni 2026, 19:00 uur: WWDC 2026 keynote

Het hoogtepunt van de WWDC-week begint meteen op de eerste dag. Op maandag 8 juni 2026, om 19:00 uur Nederlandse tijd, gaat Apple’s jaarlijkse WWDC-presentatie van start. Tijdens deze keynote onthult Apple de nieuwste software-updates, waaronder iOS 27. De belangrijkste nieuwe functies worden besproken en gedemonstreerd, waarbij Apple alle grote updates een voor een bespreekt. Soms komt er ook nog wat nieuwe hardware voorbij, al weten we nog niet of dat deze keer ook zo gaat zijn.

De uitnodiging heeft de slogan Coming bright up gekregen, al is het nog de vraag waarnaar dit precies een verwijzing is. Wellicht valt dit op een later moment helemaal op z’n plek, als Apple alle aankondigingen gedaan heeft.

Platforms State of the Union

Nog diezelfde dag, om 22:00 uur ’s avonds Nederlandse tijd, houdt Apple een kortere Platforms State of the Union-presentatie. Hier wordt dieper gedoken in de eerder op de avond gepresenteerde vernieuwingen, gericht op ontwikkelaars. Dit is te streamen via de Apple Developer-app, maar ook via de eigen site of YouTube.

Vanaf 8 juni: Technische online presentaties en groepssessies

De rest van de week, tot en met 12 juni 2026, post Apple online diverse presentaties waarin de achterliggende techniek besproken wordt van de nieuw aangekondigde functies. Deze sessies zijn gericht op ontwikkelaars, waarin zij meer kunnen leren over wat er nieuw is en hoe ze dit kunnen implementeren in hun apps. Op locatie en online organiseert Apple ook groepssessies en een-op-een-gesprekken, waarin Apple’s eigen experts meer uitleg geven.

Verder maakt Apple op een later moment nog de winnaars bekend van de Apple Design Awards. Deze beruchte prijs is voor apps die zich onderscheiden met een uniek ontwerp, veel creativiteit en technische hoogstandjes. In totaal zijn er 36 finalisten in verschillende categorieën, waarbinnen elk een winnaar gekozen wordt. Tot slot is er nog de Swift Student Challenge. Deze werd eerder gehouden, speciaal voor jonge studenten die zich bezighouden met appontwikkeling. Er zijn 350 winnaars uitgekomen, waarvan er vijftig uitgenodigd zijn door Apple om naar Cupertino te komen voor een driedaagse aanwezigheid op de WWDC.

Op iCulture volgen we alle ontwikkelingen rondom de WWDC uiteraard ook op de voet. Eerder kon je al onze vooruitblik op de WWDC 2026 lezen, waarin we alle mogelijke aankondigingen bespreken.

Dit is de volledige planning:

  • Maandag 8 juni, 19:00 uur Nederlandse tijd: WWDC 2026 Keynote – Coming bright up
  • Maandag 8 juni, 22:00 uur Nederlandse tijd: Platforms State of the Union
  • 8 juni tot en met 12 juni 2026 (lokale tijd): Meer dan 100 technische sessies met alle vernieuwingen, door iedereen te bekijken
  • 8 juni tot en met 12 juni 2025 (lokale tijd): Groep- en een-op-een-sessies met Apple-experts, bedoeld voor ontwikkelaars

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

