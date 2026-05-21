Apple’s apparaten staan bekend om de nauwe samenwerking onderling. Zo kun je eenvoudig een taak beginnen op je iPhone en deze later verder afmaken op je iPad of Mac. Onder de vlag van Continuïteit vallen talloze handige functies als het universele klembord, AirDrop, Universal Control en nog veel meer. Een van de bekendste functies is Handoff, waarmee je taken snel kan overnemen van het ene naar het andere apparaten. Handoff werd al in iOS 8 (in 2014!) geïntroduceerd en je zou denken dat dit anno 2026 inmiddels wel de standaard is op alle apparaten van fabrikanten die draaien op hetzelfde besturingssysteem. Niets is minder waar, want pas nu krijgt Android ook zijn eigen variant op Handoff.

Handoff eindelijk op Android: Continue On

Google heeft aangekondigd dat als onderdeel van Android 17 de functie Continue On beschikbaar komt. dit werkt tussen Android-telefoons en -tablets en laat je bijvoorbeeld snel een browsertabblad in Chrome openen op je tablet die je al op je smartphone open hebt staan. Of als je begonnen bent aan het werken in een document op je Android-telefoon en verder wil werken op je Android-tablet. Precies zoals Apple’s Handoff werkt dus.

Net als bij Handoff verschijnt de over te zetten taak bij Continue On in de menubalk onderaan het scherm van je tablet, zelfs met het label “Handoff suggestion” en bijbehorend smartphone-icoontje. Dit werkt precies zoals Apple dat ook doet tussen bijvoorbeeld een iPhone en iPad.

In eerste instantie werkt de Continue On-versie wel een stuk beperkter dan Apple’s Handoff. Zo kun je bij Continue On een taak alleen nog overzetten van smartphone naar tablet en niet andersom. Dat moet er uiteindelijk wel komen. Ook werkt het nog niet met computers, terwijl het bij Apple ook gewoon op de Mac werkt.

Apple’s Handoff werkt zelfs met een Apple Watch, zodat je een taak vanaf je horloge kan overnemen op je iPhone. Met sommige apps werkt het zelfs tussen je Apple Watch en je Mac. Hoe dan ook is het goed nieuws voor Android-gebruikers dat zij nu eindelijk ook zoiets soortgelijks krijgen, want het maakt het werken tussen meerdere apparaten veel handiger.

Bekijk ook Zo werkt Handoff voor Mac, iPhone en iPad Alles over Handoff op Mac, iPhone en iPad. In deze gids lees je hoe Handoff werkt en welke oplossingen er zijn als het niet werkt.

Zowel Android als iOS hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Tegenwoordig is er veel overlap tussen beide besturingssystemen, maar er zijn ook nog altijd verschillen. Zo biedt Android wat meer vrijheid in opties en instellingen, terwijl iOS meer gericht is op privacy en gebruiksvriendelijkheid. Discussies over wat nou beter is, zijn wat ons betreft ook niet meer van deze tijd. Google kan met Android veel leren van iOS, maar andersom geldt dat net zo. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Voor wat betreft deze nieuwe Continue On-functie geldt dan ook: beter laat dan nooit.